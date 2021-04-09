刘洋 刘晓梦

原标题：车龄3年难寻买家 新能源车换手的尴尬

随着保有量持续增长，纯电动车从软件到硬件更迭速度也随之提升，但也导致车主频繁更换车的问题凸显。二手车在线拍卖平台天天拍车大数据研究院近日发布的《3月二手车在线拍卖数据报告》显示，车龄不满3年的新能源二手车成交占比高达48%。

然而，新能源车低龄化、高换手率的背后，一手车更换频繁，但二手车却并未在市场上流通起来，已成为新能源车的“卡点”之一。如何平衡车型更迭速度和市场需求，成为业内关注的问题。

车龄里程普遍偏低

数据显示，车龄不满3年的新能源二手车成交占比高达48%；3-5年的新能源二手车成交占比为36%；5年以上新能源二手车成交占比仅为16%。同时，新能源二手车成交时的里程也普遍偏低。据统计，60%的新能源二手车成交时的里程数不足5万公里，其中成交时的里程数不足3万公里的占比为37%；3万-5万公里的占比为23%。

“新能源车在换车周期上明显快于传统主流燃油车。”一位二手车商表示，传统汽车领域，一款车型的换代周期至少在3-5年，但新能源车的置换周期基本为3年内。“二手车市场上，一半都为准新车，这在传统燃油车上很少见到。”他表示，与燃油车相比，新能源车置换周期相对较短，超过一半的新能源车3年内便被置换。

新能源车置换周期短的背后，是车型的快速迭代。乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示，相比技术和市场成熟的燃油车，新能源车仍处发展阶段，更新速度过快，同时也在加速新能源车淘汰。新能源车技术加速迭代是必然过程，但也在一定程度上影响到新能源车的置换周期。

“电池续航里程问题影响最大。”在新能源车主王女士看来，前两年新能源车续航里程为300公里左右，但目前市场上一些车型的续航里程已超过600公里。“购买新能源车仍存在里程焦虑，使用一两年后电池开始衰减，看到续航里程更高的车型便开始考虑换车。”她表示。

卖方多买方少

事实上，新能源车较高的出手率却未能带热新能源二手车市场。由于产品升级过快，新能源车的保值率也受到影响，让二手车商不敢收，二手车消费者不愿买。

中国汽车金融暨保值率研究委员会发布的《2019中国汽车保值率报告》显示，主流新能源车3年平均保值率仅为32.31%。一位二手车经销商负责人给北京商报记者算了笔账，一辆新车售价13万元左右的国产品牌新能源车，使用3年后的估价仅为3万多元。而同售价燃油车，相同车龄残值还能达11万多元。

“燃油车二次销售时，车主也会对车辆性能和状态反复考虑，而新能源车本身就存在电池衰减问题，而且相比新车维修保养成本也开始提高。”一位新能源二手车商表示，目前上市的新车型续航里程均在提升，更新换代更快也让新能源二手车易手更难，市场上更多的是卖方，难见买方。

“车型迭代对消费者是好事，但并不赞成迭代没有限度，国内部分车企的迭代逻辑存在问题。”中国汽车流通协会副秘书长罗磊认为，特斯拉车型推出至今也在一直不断迭代，但并未影响二手车保值率，这是由于特斯拉更多地迭代软件。“车企研发车型时不应急于推向市场，要保证硬件、软件在短时间内不会被淘汰。”

由于不好卖、保值率低，专门经营新能源二手车的经销商很少，北京商报记者在北京花乡二手车市场仅找到两家专门经营新能源车的经销商。店内销售人员表示，新能源二手车赔本概率较高，市场内大部分车商在从事燃油车交易的同时会选择“代卖或寄卖”新能源车型。“为保证利润，压低新能源二手车收车价是唯一途径。”他透露。

“软硬”降速破局

为让新能源车“慢”下来，车企和政策均在共同努力。国家信息中心认为，未来补贴退出后，车企不会再为获取补贴快速升级产品，而将合理设计产品生命周期保护残值。据了解，正常情况下车企会考虑产品全生命周期价值，不会让产品升级过快，以保护车辆残值率。然而，此前很多车企则从获取补贴角度出发快速升级产品。

而在续航里程方面，虽然目前不少车企持续提高里程，但蔚来、北汽等企业也在推进换电模式，这也让有里程焦虑的车主有了更多选择。汽车行业专家颜景辉表示，随着新能源车市场逐渐成熟，产品的更新换代也会放缓，尤其是在电池方面。随着市场成熟，未来新车型的续航里程可以逐渐满足消费需求，缓解车主焦虑。

不过，相比电池等硬件迭代放缓，软件提速升级则成为新能源车新的高淘汰率隐患。新能源车作为智能化、网联化载体，互联网思维更加强调产品快速迭代。数据显示，目前汽车的创新70%来源于汽车电子产品，而电子产品成本在纯电动车中的占比更高达47%，电子产品的不断创新将推动电动车整车快速迭代。

目前，无论蔚来还是小鹏，造车新势力头部企业的关注点已从硬件转向软件。今年1月，NIO Day 2020上，蔚来创始人、董事长、CEO李斌表示，基于NP2.0平台的轿车ET7正式发布，而蔚来ET7也成为首款搭载英伟达Orin计算平台的量产车型。据悉，蔚来Adam超算平台采用4颗英伟达Orin芯片，总算力高达1016TOPS。

在业内人士看来，新能源车更像是电子产品，产品本身只是载体，随着软件计算快速发展，作为载体的产品如果还处在前几年的研发阶段，很难适应，将面临被淘汰的局面。

(责编：赵超、吕骞)