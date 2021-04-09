赵瑞希

原标题：七部门：调查涉嫌违规炒房机构“深房理”

针对网民对“深房理”存在违法违规炒房行为的举报，8日，深圳住建、公安、银保监、网信办等七个部门联合发布《关于对涉及“深房理”的举报事项进行调查处理的通告》，表示正在对举报内容进行调查，相关调查处理结果，将第一时间向社会公布。

针对经营贷违规流入楼市问题，深圳银保监局、中国人民银行深圳市中心支行3月18日通报的核查结果是：已提前收回21笔、5180万元涉嫌违规贷款。4月2日，深圳市住房和建设局发布公告表示，该局将配合深圳银保监局、人民银行深圳市中心支行开展防止经营贷违规流入房地产领域联合排查行动，并公布了接收举报的途径，向广大市民征集线索。

4月4日，微博用户“深房理装修队003”在微博上公布102份“深房理”摇篮会员合伙炒房材料。针对这一举报，深圳市住房和建设局、深圳市公安局、深圳市市场监督管理局、深圳市地方金融监管局、深圳市互联网信息办公室、人民银行深圳市中心支行、深圳银保监局8日表态，已对“深房理”涉嫌违法违规线索开展联合调查。

关于举报反映的“深房理”教唆炒房人通过弄虚作假、隐瞒真实情况或者提供虚假证明材料等方式骗取购房资格的行为，一经查实，相关当事人将被列入失信名单并受联合惩戒，住房建设部门将依法采取停止使用“购房意向登记系统”及合同网签系统、停止购买或承租保障性住房、停止公积金贷款资格等措施。

关于举报反映的“深房理”以合资入股、众筹等名义，向不特定对象募集资金用于购房并承诺返还收益，涉嫌非法集资的行为，处置非法集资牵头部门会同行业主管部门、监管部门将依法进行调查处置。

关于举报反映的“深房理”提供“一条龙”服务教唆协助借款人骗取信贷资金违规用于购房的问题，金融监管部门将纳入“防止经营用途贷款违规流入房地产领域联合排查行动”作为重点线索核查，一经查实，金融机构将依法依约提前收回贷款，并对未履职尽责的金融机构及其从业人员依法依规从严从重处罚。对其中协助借款人违规套取信贷资金的中介机构，住房建设部门将予以依法查处，金融机构一律不得进行合作。

对于执法检查中发现的“深房理”涉嫌虚假广告行为，市场监管部门将依据广告法等法律法规查处，目前，该案正在调查处理中。

对于“深房理”通过其公众账号、聊天群组发布虚假不实信息的行为，一经查实，网信部门将依法依规采取暂停相关账号服务或关停相关账号等处罚措施。

对于调查过程中发现的涉嫌犯罪线索，将移交公安机关依法处理。

(责编：赵超、吕骞)