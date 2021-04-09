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走上共同富裕“浙”条路 浙江银保监局助推经济高质量发展

2021年04月09日09:46 | 来源：人民网
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人民网北京4月9日电 （记者杜燕飞）“近年来，浙江银保监局聚焦高质量发展主题，引导浙江银行业保险业扎实做好‘两增两保’，取得明显成效。” 8日，在银保监会第269场银行业保险业例行新闻发布会上，浙江银保监局党委书记、局长包祖明表示，浙江银保监局将聚焦金融服务实体经济体制机制建设，以数字化改革牵引金融改革，助力浙江高质量发展建设共同富裕示范区。

增加乡村振兴金融支持

实现共同富裕，乡村振兴是必经之路。为此，浙江银保监局推动金融扎根乡村、融入乡村。

包祖明介绍，一是引导资金流入乡村、反哺乡村。近两年，浙江新增涉农贷款超过1万亿元，今年2月末涉农贷款余额4.2万亿元，居全国第一。比如，对新型农业经营主体持续增加投入，贷款余额527.23亿元，较去年初增长33.6%。

二是创新金融产品满足乡村振兴需求。浙江银保监局开展生物活体抵押试点，探索“农民资产授托代管融资”模式，推广“三权”抵质押贷款业务，盘活农村资产；积极发展乡村理财业务，增加农户财产性收入。

三是把金融服务融入乡村治理。浙江银保监局推动机构联动地方建立党建联盟，发挥地方党支部网格优势和金融专业优势，实行整村授信、道德贷款等，实现金融服务与乡村振兴深度融合。“目前浙江已建立银政、银企党建联盟2.6万个，实现信用村整村授信全覆盖。” 包祖明说。

增加制造业金融支持

制造业是国民经济的物质基础和产业主体，是富民强国之本，是实现共同富裕的重要引擎。为此，浙江银保监局实施金融支持制造业高质量发展行动，确保金融活水不断流入制造业。

数据显示，截至今年2月末，浙江省制造业贷款余额2.8万亿元，居全国第一，2020年新增3414亿元，为2012年以来最高。

包祖明介绍，在保障总量基础上，浙江银保监局解决金融供给与制造业需求不匹配的问题。比如，深化“两内嵌一循环”的中期流贷模式，解决贷款期限与企业生产周期不匹配的问题。2020年末制造业中期流贷余额3902.4亿元，同比增长78.2%。

同时，浙江银保监局创新推广知识产权质押融资，在全国率先试点知识产权质押线上登记，更好满足先进制造业的需求。截至2020年末，辖内知识产权质押融资余额117亿元，同比增长99.6%，约占全国六分之一。

强化金融保就业作用

浙江是小微企业大省。稳住小微企业，就保住了就业，就保住了中低收入群体的收入。

包祖明介绍说，浙江银保监局借助浙江数字化改革，构建完善“金融数字大脑”平台，大幅提升小微企业贷款获得率。

“目前平台累计交易量超过1.3万亿元，直接完成授信超3600亿元。”包祖明表示，针对63万户纳税B级以上小微企业，梳理无贷户清单，逐家对接融资需求，2020年新增首贷企业11.6万户。

同时，包祖明介绍，浙江银保监局推行“双保”应急融资试点，创新风险分担机制，采取批量化担保模式，帮助暂时有困难的小微企业渡过难关。截至今年3月15日，累计发放应急贷款245亿元，支持2万户企业、47.3万人就业。

包祖明说，浙江银保监局针对性推广无还本续贷和信用贷款，助力优质小微企业做优做强，吸纳更多就业。截至今年2月末，辖内小微企业无还本续贷和信用贷款余额分别达4146.8亿元、5414.1亿元。

同时，针对量大面广的个体工商户，浙江银保监局引导机构“网络+网格”做好贴身服务。截至今年2月末，全省个体工商户贷款余额9391.6亿元，较去年初增长37.3%。

强化保险的托底保障功能

实现共同富裕，要解决老无所依和因病致贫两大问题。

为此，包祖明表示，浙江银保监局一方面抓好养老保险第三支柱建设，鼓励拓展企业补充养老保险业务，支持企业年金试点。目前辖内养老年金保险市场规模133.3亿元，承保1184.9万人次，均居全国首位。同时，鼓励发展长期护理保险，重点为失能老人提供照护服务。

另一方面，浙江银保监局联合医保部门在全国出台省级商业补充医疗保险政策，建立“参保广覆盖、待遇可衔接、筹资多元化”的保险保障机制。目前，该机制在杭州、绍兴等5地市已经落地，参保率超过40%，部分地市参保率超过80%。预计年内可实现全省全覆盖。

“下一步，浙江银保监局将围绕‘两个闭环’工作机制，聚焦金融服务实体经济体制机制建设，以数字化改革牵引金融改革，助力高质量发展建设共同富裕示范区。”包祖明表示。

(责编：李源、高雷)

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