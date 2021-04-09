杜晓彤 李颖超

原标题：年度报告说了啥？上市银行掌门人“擎画”未来

杜晓彤/制表 翟超/制图

风高浪急，行至中流的银行业，未来将驶向何方？关于这一问题的答案，可以借年报季之机，从各大上市银行董事长、行长的发言里窥见一二。

去年新冠疫情给银行业造成了前所未有的冲击，多位上市银行董事长在2020年年报致辞中，将其形容为百年不遇之“剧变”。但他们也表示，这一“黑天鹅”事件给银行业带来了前所未有的挑战和机遇，给“数字化转型”、“财富管理”等发展赋予了加速度，也给行业发展带来了一些新的思考。

不少上市银行在疫情期间完成了阶段性目标，也在2021年开启了新规划：银行延续原有战略，要将“一张蓝图绘到底”；有银行在原有战略基础上，增添新的业绩增长锚点；也有银行调转船头，启动全新三年规划，从内改革。

战略突破的三大关键词

经历过“极不平凡”的“大疫之年”，多家上市银行董事长仍表示，银行业所面临的考验尚未结束。

“当前银行业面临的经营环境极为复杂，既有地缘政治形势，也有疫情变化、负利率与无限量化宽松给全球经济恢复增长和金融市场稳定带来的巨大不确定性。”建设银行董事长田国立在年报致辞中称。交通银行董事长任德奇也表示，中国银行业正面对着不确定性加剧的外部环境和行业分化加剧的竞争环境。

在此背景下，银行业亟需寻找新的战略突破点，上市银行高管们在年报致辞和业绩发布会中频频谈及主要突破方向，包括加速数字化转型，以及挖掘财富管理、下沉市场、绿色金融等新的业务蓝海。

关键词一：科技。

“科技搭台，业务唱戏。”中信银行行长方合英一句话点出了科技与银行业务之间的新型关系。新冠疫情以来， 金融机构对数字化转型的紧迫感和对金融科技的重视度不断提高，各行高管纷纷表示要加大科技投入。

光大银行董事长李晓鹏形容该行2020年的科技投入力度是“前所未有的”，并将“金融科技”与财富管理并列为该行“高质量发展新跨越”战略中的两大关键词。该行年报显示，去年光大银行投入科技研发资金51.50亿元，同比增长51.29%。

素有“宇宙行”之称的工商银行，同样将“科技”列为战略规划的重点。在2020年度业绩发布会上，工行副行长张文武透露，该行正在编制新三年规划，其中，科技无疑是“十四五”规划中最重要的任务。据悉，该行将在五个方面发力，包括提升技术自主可控能力、深度参与数字要素化的市场化改革、加快场景、生态与平台建设、打造科技基因贯穿全流程的智慧银行、提高机制体制响应客户需求的敏捷性。

“我们相信，人+数字化一定是金融的未来。”招商银行行长田惠宇表示，“科技赋予人力量，人赋予科技温度。当科技的力量与人的温度发生化学反应，才能催生最佳的客户体验。”

关键词二：财富管理。

与“数字化转型”一样，经历过疫情洗礼，“财富管理”一词在银行业的关注度也明显升温。证券时报·券商中国记者统计发现，在已披露年报的21家A股上市银行中，浙商银行、中信银行、建设银行、招商银行、交通银行、光大银行和兴业银行的高管们均频频提及“财富管理”这一领域的业务与规划。不仅如此，多家银行高管在业绩发布会上也对此有所回应。

“财富管理能力决定我们能走多高。”去年9月赴任招行董事长的缪建民在年报致辞“首秀”中说。招行行长田惠宇也表示，大财富管理是银行在低利率时代打造差异化竞争优势的战略支点。

兴业银行行长陶以平提出，“要努力成为全市场一流的财富管理银行”。2020年，财富管理业务成为兴业银行中间收入高增重要引擎，为该行业绩增长作出主要贡献。记者统计数据显示，兴业银行去年的营业收入增速在已发布业绩的A股上市银行中位列第一。

在兴业银行业绩发布会上，陶以平进一步表示，“到2025年末，管理零售客户资产总量（AUM）要保持在20%以上的复合增速；在投资银行方面，对公客户融资总量要保持12%以上的年复合增速，客群中的高净值客户要比2020年末翻一番，超过700万；私人银行客户要比2020年末翻两番，超过12万。”

事实上，财富管理转型并不是商业银行的新课题，面对客户存款流失与利差缩小的危机，早在多年前，光大银行、交通银行、招商银行等多家银行就已将目光投向正在蓬勃成长的财富管理行业。

“未来中国个人金融资产中存款占比会不断下降，我们预计，未来30年个人金融资产中存款占比将降至20%左右，财富管理将是这一行业趋势下的必然选择。”招商证券廖志明团队在今年1月的研报中认为，依赖政府资源、客户年龄偏高、以传统存贷款业务为主的地方银行未来10年将面临重大挑战。

关键词三：普惠与绿色。

涉及下沉市场和新兴市场的乡村振兴、普惠金融、绿色金融等也成为出场率颇高的词汇。建设银行、邮储银行、民生银行等多家银行均把乡村振兴、普惠金融视作业务发展的重点方向。“乡村振兴潮起海天阔，金融科技扬帆正当时。”邮储银行董事长张金良在致辞中表示，脱贫攻坚取得胜利后，要全面推进乡村振兴， 这是“三农”工作重点的历史性转移。

中国银行将普惠金融、绿色金融、县域金融纳入新一阶段的发展战略。业绩发布会上，中信银行等多家银行高管也表示，绿色金融将是未来信贷投放的重点方向。

“今年行内普惠金融增速安排不会低于去年的增速。”浦发银行行长潘卫东在该行业绩沟通会上向证券时报·券商中国记者表示，普惠小微要做大一定是做线上的，而基于此很多业务逻辑要改变，“所以现在我们无论零售部门，零售信贷部门，包括公司的普惠金融部门，都在全力打造线上的产品，这样才能上量，为客户提供更便捷服务的同时，可以精准把控好风险”。

2021年

成为新战略起步之年

记者查阅已披露的21家A股上市银行年报发现，浙商银行、中信银行、光大银行、民生银行、郑州银行等多家银行董事长均宣布，2020年的战略收官，2021年将成为新战略的起步之年。

国有大行中，工商银行在业绩发布会上透露，新三年规划正在编制中；中国银行则按照“三步走”战略安排，完成2020年的阶段性目标，步入“全面开启全球一流现代银行集团”的新阶段，在这一阶段，科技金融、普惠金融、 绿色金融、跨境金融、消费金融、县域金融、财富金融将成为该行着力发展的重点。

值得关注的是，过去这一年，不少大中型银行人事变动频繁，民生银行、招商银行、农业银行的董事长均是于去年履新，在2020年年报中完成致辞“首秀”。

其中，工商银行原行长谷澍于去年12月赴任农业银行董事长，他在年报致辞中表示，农业银行将着力强化乡村振兴和实体经济金融服务，持续推进体制机制改革，全面深化数字化转型，不断向国际一流商业银行集团迈进。

去年9月任职资格获批的招商银行董事长缪建民表示，该行仍将保持行长责任制的管理，未来将聚焦财富管理、金融科技、风险管理三个核心能力建设抓好战略执行落地。

民生银行董事长高迎欣则是在去年7月赴任，同年10月，该行完成董监事会换届。年报致辞中，高迎欣表示，新一届领导层已经深入剖析了民生银行在业务发展、风险合规、管理机制等方面的“沉疴固疾”，未来将“夯基础、补短板、强弱项，重塑民生银行的市场竞争力”。

年报显示，2020年民生银行归母净利润同比减少36.25%，下滑幅度在上述21家A股上市银行中最为显著，同时不良贷款余额、不良率出现“双升”。

业绩发布会上，高迎欣向投资者表示，在他就任后，已从民生银行内部的人事管理、考核机制等方面进行了一系列改革。“近期已经选拔了一批年富力强，肯干事的人放在了重要岗位，在考核机制上也做了非常大的变化。”他透露，“全行正在全面推进专业岗位序列，形成全行更加专业化，市场化的人才体制，以岗定薪，岗变薪变，给年轻人、专业人士成长的通道。”

(责编：王震、吕骞)