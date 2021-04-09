北京时间4月8日，房产信息及交易服务开放平台安居客向香港联交所正式递交上市申请。

安居客招股书内容显示，根据艾瑞咨询数据，截至2020年12月31日，安居客2020年第4季度平均移动月活跃用户量为6700万。截至2020年12月31日，安居客线上覆盖的城市及县城数量超820个，开发的房源全息字典的房屋数量达1.94亿。

安居客招股书披露的财务数据显示，其收入从2018年的人民币62.163亿元增加至2019年的人民币75.791亿元，2020年进一步增加至人民币80.524亿元。2018年、2019年及2020年，安居客实现年内利润分别为人民币19.07亿元，人民币23.063亿元及人民币19.547亿元，同期的净利润率则分别为30.7%、30.4%及24.3%。

根据港交所公开的招股书信息，安居客及58同城房产业务为房地产行业提供新房及二手房在线营销服务。艾瑞咨询数据显示，2020年第四季度，安居客平台的移动月活跃用户量总计为6700万。

安居客旗下运营的聚焦于新房交易服务平台的爱房，通过经纪品牌及经纪人促成开发商新房销售。爱房推出2年来，迅速将业务扩展至中国33座城市。爱房于2020年的交易总量达人民币653亿元，较2019年增长282%。

安居客运营的巧房平台为经纪品牌及经纪人提供基于云计算的定制化SaaS解决方案，帮助合作方实现工作流程数字化及提升运营效率。据艾瑞咨询资料，截至2020年12月31日，巧房累计拥有34.4万名经纪人用户。

港交所信息显示，自2007年成立，安居客为中国房产行业服务逾十载，通过巨大的用户流量及为全面的解决方案积累了有关该行业的深度数据洞察。

与此同时，安居客不断投资技术以提升平台的数据分析及其他技术能力。如大数据、人工智能及虚拟现实方面的能力。从而进一步赋能生态系统中的所有合作方。房源图片确认、个性化的房源推荐、语音识别及自然语言处理等技术实力及应用提升了整体用户体验，并提高了行业合作伙伴的效率。

安居客招股书披露，从安居客及其集团发展历程来看，58同城的在线分类服务平台始于2005年，自创立之初，房产服务就成为较为高频访问的服务之一。2007年，安居客成立，主要提供房产广告服务。2010年，58同城建立核心房地产服务频道，并在2015年收购安居客，安居客与58同城房产在城市差异化覆盖和房源发布上相辅相成。安居客的增速在与58同城整合后进一步加快。

通过整合安居客、58同城房产、爱房和巧房，安居客从一个在线营销服务供应商升级为一个开放型房地产信息交易服务平台，为行业合作伙伴提供包括房地产在线营销、交易服务、SaaS解决方案等全方位服务。

(责编：李源、吕骞)