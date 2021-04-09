统计局：3月份CPI同比转涨 猪肉降价18.4%
人民网北京4月9日电 （申佳平）据国家统计局官网消息，3月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨0.4%。其中，城市上涨0.5%，农村上涨0.4%；食品价格下降0.7%，非食品价格上涨0.7%；消费品价格上涨0.6%，服务价格上涨0.2%。一季度，全国居民消费价格与去年同期持平。
从环比看，3月份，全国居民消费价格环比下降0.5%。其中，城市下降0.5%，农村下降0.6%；食品价格下降3.6%，非食品价格上涨0.2%；消费品价格下降0.8%，服务价格下降0.1%。
对此，国家统计局城市司高级统计师董莉娟解读称，3月份CPI环比由涨转降，同比由降转涨。
CPI同比由降转涨 其中猪肉降价18.4%
董莉娟介绍，从同比看，由于翘尾负向影响大幅减弱，CPI由上月下降0.2%转为上涨0.4%。
数据显示，3月份，食品烟酒类价格同比上涨0.1%，影响CPI上涨约0.03个百分点。食品中，水产品价格上涨8.1%，影响CPI上涨约0.14个百分点；鲜果价格上涨4.0%，影响CPI上涨约0.08个百分点；蛋类价格上涨3.4%，影响CPI上涨约0.02个百分点；粮食价格上涨1.4%，影响CPI上涨约0.02个百分点；畜肉类价格下降9.1%，影响CPI下降约0.40个百分点，其中猪肉价格下降18.4%，影响CPI下降约0.45个百分点。
其他七大类价格同比五涨一平一降。其中，交通通信、教育文化娱乐、医疗保健价格分别上涨2.7%、0.4%和0.2%；居住、衣着价格分别上涨0.2%和0.1%；生活用品及服务价格持平；其他用品及服务价格下降1.5%。
董莉娟表示，据测算，在3月份0.4%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为-0.6个百分点，比上月收窄1.2个百分点，新涨价影响约为1.0个百分点。扣除食品和能源价格的核心CPI同比由上月持平转为上涨0.3%，一季度核心CPI与去年同期持平。
CPI环比由涨转降 鲜菜价格下降14.5%
董莉娟指出，从环比看，受春节后需求季节性回落影响，CPI由上月上涨0.6%转为下降0.5%。其中，食品价格由上月上涨1.6%转为下降3.6%，影响CPI下降约0.71个百分点。食品中，由于天气转暖，鲜菜大量上市，价格由上月上涨1.8%转为下降14.5%。
具体来看，3月份，食品烟酒类价格环比下降2.4%，影响CPI下降约0.71个百分点。食品中，鲜菜价格下降14.5%，影响CPI下降约0.37个百分点；畜肉类价格下降6.5%，影响CPI下降约0.28个百分点，其中猪肉价格下降10.9%，影响CPI下降约0.24个百分点；蛋类价格下降3.8%，影响CPI下降约0.02个百分点；水产品价格下降1.4%，影响CPI下降约0.03个百分点。
其他七大类价格环比三涨一平三降。其中，交通通信、衣着、居住价格分别上涨1.3%、0.4%和0.2%；医疗保健价格持平；其他用品及服务、教育文化娱乐、生活用品及服务价格分别下降0.8%、0.4%和0.1%。
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