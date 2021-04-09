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3月CPI同比上涨0.4%

2021年04月09日10:43 | 来源：新华网
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　　新华社北京4月9日电（记者魏玉坤、邹多为）国家统计局9日发布数据，3月份，全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.4%。

　　3月份，食品价格同比下降0.7%，降幅比上月扩大0.5个百分点。食品中，猪肉价格同比下降18.4%，降幅扩大3.5个百分点；鸡肉和鸭肉价格分别继续下降8.6%和2.6%，牛肉、羊肉、鸡蛋和鲜果价格均继续上涨，涨幅在3.3%至8.2%之间；水产品和食用植物油价格分别上涨8.1%和7.5%。

　　非食品价格由上月的同比下降0.2%转为同比上涨0.7%。非食品中，工业消费品价格上涨1%，为近一年来同比首次上涨，主要是汽油和柴油价格分别上涨11.9%和12.8%带动。

　　当天发布的数据还显示，3月份，全国工业生产者出厂价格指数（PPI）同比上涨4.4%，涨幅比上月扩大2.7个百分点。

(责编：胡永秋、牛镛)

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