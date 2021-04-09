杨曦

近日，平安人寿党委书记杨铮先生做客人民网访谈栏目，解读当前健康中国战略和国民健康管理意识提升对保险行业带来的影响，探讨该趋势下保险行业的产品策略，并展望未来国民健康管理的发展前景。

健康管理预防先行 让保险更加有“温度”

“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，“把保障人民健康放在优先发展的战略位置，坚持预防为主的方针，深入实施健康中国行动，完善国民健康促进政策，织牢国家公共卫生防护网，为人民提供全方位全生命期健康服务。”

自健康中国战略实施以来，人民群众的健康水平在 “十三五”时期得到持续提升,国民健康管理意识也在不断增强。

值得关注的是，在我国人均寿命不断增长的同时，慢病发病率也在不断上升，且有年轻化趋势，当前国民仍面临着“就医难、看病难”、“因病致贫、返贫”等非常现实的问题。

世界卫生组织认为，“健康长寿的影响因素中，遗传、社会、医疗、气候影响权重占40%，60％取决于自己”。因此，主动式“健康管理”由此诞生，越来越多人将保险纳入健康管理计划中。银保监会公布的数据显示，去年我国人身险公司的商业健康险保费同比增长13.38％。人们更愿意主动改善自己的生活习惯来预防疾病的发生，因此对保险公司提供的健康管理服务也持肯定态度。

就保险机构而言，随着医疗卫生领域信息化进程加快，如何借助科技赋能，融合信息、文化、技术、产品、服务等要素，打造一套完整的、覆盖公民全生命周期的、全方位场景的人性化健康管理计划尤为重要。

面对新时期的健康管理发展趋势，平安人寿主动求变，从客户需求出发，改变保险以往“事后赔付”的传统定位局限，转向健康价值链的前端延伸，增加了很多“事前预防、事中干预”的职能，帮助消费者不生病、少生病，即便生病也能获得更简便、优质的医疗服务。

实际上，早在2016年，平安率先推出配合重疾保险的健康管理服务“平安RUN”，激励用户持续跑步、强身健体。后持续整合平安独有“平安好医生”等资源，提供线上问诊、绿色通道、二次诊疗等系列健康和医疗服务，“治人于未病、初病”。

今年，平安立足客户实际需求，在重疾产品体系升级的基础上，借靠平安集团强大的医疗健康生态，创新推出了“保险=产品+服务+更多风险解决方案”的新模式，不仅为用户提供保险产品的责任保障，更将服务和产品进行逐级匹配，推出“平安臻享RUN”健康服务计划，构建“寿险+健康、医疗、慢病、重疾、养老”的服务生态圈，为客户提供日常健康服务、小病专业诊疗、大病专案管理的全周期、全方位健康医疗服务，把“一名私人医生，健康、亚健康、小病、慢病、大病五大服务场景”，伴随着产品触达客户的日常生活。客户可以轻松享受服务，让保险这一原本枯燥、冰冷的金融工具变得有温度起来。

健康医疗生态圈赋能 引领“产品+服务”模式发展

今年的政府工作报告指出，要“提升保险保障和服务功能”。这表明，政府在强调保险业需一如既往地提升保障功能的同时，还提出了提升服务功能这一更高的要求。

平安人寿一直致力于为客户构建一套完善的保障+健康服务体系，希望通过“产品+服务”的模式，给客户带来真正的“事前、事中、事后”的全方位的健康保障。

值得关注的是，虽然大健康、大医疗产业空间非常广阔，但同时挑战巨大、门槛高。而平安集团在科技、数据、资源等方面起步早、积累多，有着独特的优势。通过医疗生态圈，平安为各个环节和对象提供全方位的医疗服务，撬动生态资源，建立起了科技壁垒，对金融保险主业带来强大的赋能效应。

具体来说体现在以下三个方面：

首先，平安拥有上亿客户，积累了海量的健康医疗数据。同时，平安医疗科技专利数排名全球第二，坐拥全球最大医疗数据库之一，疾病覆盖数超过了3万种，就诊数据超10亿条，医疗科技调用超3亿次。平安的人工智能技术，不仅在国际大赛中战胜专业对手、拿到金奖，也已经应用于眼底病变筛查等医疗领域，其准确率、效率全面超越职业医生的平均水平。

其次，为了保证服务水平和效率效能，平安投资、收购直营医疗机构，建立了自有的医疗团队。平安旗下的平安健康互联网公司，其平台上3000多个全科、专科医生全是平安自有的，在线服务的态度、效率和口碑，在线上问诊领域中处于领先地位。

除此之外，平安还有大量国内外的顶级医疗资源，如三甲医院的国际部、美日等地的癌症诊疗机构，与3000多个网点的百万平安营销员、线上医疗、先进的人工智能技术一起，形成了一个立体化、全方位、全天候的健康医疗服务网络。

总的来说，平安强大的健康医疗生态圈，与平安保险互为赋能。前者为平安庞大客户群体提供了科技时代的优质医疗健康服务，后者可为消费者提供了产品与服务的精准匹配，将产品与服务进行深度融合，构建了新的产品营销模式。

“多为用户设想一步” 提升保障深度和广度

“产品+服务”让保险“有温度”其实只是个起步，最终的说服力，还是要看一整套方案是不是有效、是不是能真正地赢得消费者认同，实现帮助国民管理健康的目标。

以“平安臻享RUN”为例，作为一个体系化的健康增值服务，覆盖了用户“健康、亚健康、小病、慢病、大病”五大场景，渗透到客户整个生命周期的不同阶段，让每个个体和家庭都能享受到“健康有呵护，亚健康有督促，小病有陪护，慢病有照护，大病有专护”的周到服务。

比如，“私人教练”服务不仅提供体能测试、展示健康、示范教学、健身方案、效果追踪，还能激励用户去改变生活习惯、建设健康心态；“特色体检”服务可以帮用户搞定从方案、预约、检测、解读、复查等体检全流程，轻松降低体检门槛，排除因犹豫不决而留下的健康隐患；而“私家医生”除了提供问诊外，还可以在就医时提供专人陪诊服务，减少患者看病时耗费的时间，以及孤独无助感，治疗后还能提供专业的上门“术后护理”服务，非常贴心。

针对慢病人群，提供完善的慢病管控方案，如发现血糖异常，可以进行免费专项体检，专家制定个性化的控糖方案，定期随访，也给糖友普及控糖知识、推荐食药和运动方案，在提醒和激励中养成良好的生活习惯，稳定血糖曲线。

聚焦重疾人群，组建“重疾专案管理师”队伍，在诊断、治疗、康复阶段为客户提供一对一的全方位重疾医疗服务。

未来，平安人寿会持续深化“产品+服务”的融合，充分落实保险产品从保障到保护的演进，一方面不断提升保障深度和广度，满足客户日益差异化的保障需求；另一方面也会引领保险行业健康管理潮流，向健康管理方案提供者和托管人的“角色”转换，持续为用户提供“有温度”、“多为用户设想一步”的保险体验。

在国民健康保障和健康管理的框架下，平安可以扩展的方向、模式还极具空间。可以预见的是，以技术为基础，以“产品+服务”为双驱，平安在未来会整合更广泛的医疗、社保资源，向更广阔的亚健康和慢病等领域延伸，为客户提供更丰富的健康管理和风险保障，为国民健康生活保驾护航。

(责编：李源、高雷)