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统计局：3月份PPI环比和同比涨幅均有所扩大

2021年04月09日10:58 | 来源：人民网
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人民网北京4月9日电 （申佳平）据国家统计局官网消息， 3月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比上涨4.4%，环比上涨1.6%；工业生产者购进价格同比上涨5.2%，环比上涨1.8%。1—3月平均，工业生产者出厂价格比去年同期上涨2.1%，工业生产者购进价格上涨2.8%。

对此，国家统计局城市司高级统计师董莉娟解读称3月份PPI环比和同比涨幅均有所扩大。

董莉娟表示，从同比看，PPI上涨4.4%，涨幅比上月扩大2.7个百分点。

具体数据显示，生产资料价格上涨5.8%，涨幅比上月扩大3.5个百分点，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约4.32个百分点。其中，采掘工业价格上涨12.3%，原材料工业价格上涨10.1%，加工工业价格上涨3.4%。生活资料价格由上月下降0.2%转为上涨0.1%，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.04个百分点。其中，食品价格上涨2.0%，衣着价格下降0.8%，一般日用品价格持平，耐用消费品价格下降1.4%。

工业生产者购进价格中，有色金属材料及电线类价格上涨17.3%，黑色金属材料类价格上涨15.6%，化工原料类价格上涨7.1%，燃料动力类价格上涨2.7%。

董莉娟指出，据测算，在3月份4.4%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为1.0个百分点，新涨价影响约为3.4个百分点。

同时，董莉娟介绍，从环比上看，受国际大宗商品价格上涨等因素影响，PPI上涨1.6%，涨幅比上月扩大0.8个百分点。

其中，生产资料价格上涨2.0%，涨幅扩大0.9个百分点；生活资料价格由上月持平转为上涨0.2%。调查的40个工业行业中，价格上涨的有30个，上涨面达75%，下降的6个，持平的4个。国际原油价格持续上行，带动国内石油相关行业价格涨幅扩大，其中石油和天然气开采业价格上涨9.8%，石油、煤炭及其他燃料加工业价格上涨5.7%，化学原料和化学制品制造业价格上涨5.3%，涨幅分别扩大2.3、0.8和3.2个百分点。受进口铁矿石价格上涨、国内工业生产和投资需求上升等因素影响，黑色金属冶炼和压延加工业价格上涨4.7%，涨幅扩大2.4个百分点。近期国际市场铜、铝等有色金属价格上涨较多，推动国内有色金属冶炼和压延加工业价格上涨4.5%，涨幅扩大3.0个百分点。

她表示，据测算，上述五个行业合计影响PPI上涨约1.27个百分点，占总涨幅的八成。煤炭开采和洗选业价格由涨转降，下降3.1%。

(责编：申佳平、高雷)

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