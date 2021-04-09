4月8日下午，“小鹏汽车武汉智能网联汽车智造基地及研发中心项目”（简称“武汉智造基地”）签约仪式在武汉市委会议中心举行。

据介绍，小鹏汽车武汉智造基地项目，占地约1100亩，将建设整车及动力总成工厂，整车项目规划产能10万辆。

随着全球能源危机和生态环境问题的日益加剧，各国政府纷纷加速电动化转型，全球新能源汽车迎来了高速发展阶段。中国作为全球最大汽车保有国，发展新能源汽车是从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。中国坚持纯电驱动战略，新能源汽车产业发展取得了巨大成就。2020年，在乘用车市场销量下降情况下，中国新能源汽车逆势上扬，全年销量超过136万辆，同比增长10.9%，再创历史新高。随着《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》的深入实施，中国新能源汽车将保持长期快速增长的态势。

作为中国智能电动汽车企业，小鹏汽车持续保持高速增长。今年3月，小鹏汽车总交付量5,102台，环比增长130%，同比增长384%，月交付量已连续9个月实现同比翻番。今年一季度总交付量达13,340台，超越了2020年四季度的12,964台，成为小鹏汽车历史最高的季度交付成绩。目前，小鹏汽车持续高速发展，销量超预期，为满足2023年以后的产能的需求，小鹏汽车前瞻性战略布局，启动武汉智造基地项目，加速产能释放，更快更好地为消费者提供高品质的智能电动汽车。

(责编：李源、吕骞)