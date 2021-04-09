人民网北京4月9日电 （记者孙红丽）据北京市住建委官网消息，近期，市住建委执法部门严查发布委托手续不全、炒作学区房、违规商改住、违规群租、代理出租不符合交易条件房屋等违法违规行为，26家机构被查处。

此外，市住建委近期对房源信息日渐增多的阿里巴巴旗下“闲鱼网”进行执法检查，发现涉嫌存在发布转租保障房等违规租赁信息、允许未取得备案经纪机构和未取得从业人员信息卡的经纪人员发布房源信息等问题。市住建委对该企业进行约谈，强调平台对房源信息发布主体的监管责任，要求其立即整改，切实履行信息审核义务。

自2020年疫情防控常态化以来，市住建委执法部门健全市区联动管控机制，针对疫情期间网上看房增多，房源证照公示不全、租售房源附带涉嫌自建房、露台、阳光房、小院等虚假宣传问题，不间断开展整治工作，严厉打击违规发布房源信息各类主体，已依法对145家房地产经纪机构的各类违法违规行为进行立案查处，集中约谈116家次。

北京市住建委表示，下述机构违反了《房地产经纪管理办法》等规定，市区住建房管执法部门已立案查处，并要求主流互联网平台下架其发布的全部房源信息。

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(责编：孙红丽、高雷)