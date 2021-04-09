人民网北京4月9日电 （申佳平）据国家发展和改革委员会消息，为加快推进海南自由贸易港建设，近日，国家发展改革委下达中央预算内投资35亿元，重点支持体现中央战略意图、市场不能有效配置资源、既有资金渠道无法支持的海南自由贸易港全局性、战略性、基础性重大项目。

据介绍，相关项目包括五类：一是三亚河国家湿地公园生态修复等生态环境保护修复项目；二是海南大学生物医学与健康研究中心等高新技术产业培育发展项目；三是基于5G物联网的海南省基层医疗卫生机构能力提升等智慧海南建设项目；四是海口新海滚装码头客运综合枢纽站等重大基础设施建设项目；五是国家（三亚）隔检中心（一期）等公共服务提升项目。

日前，发改委会同商务部、海南省制定实施《关于支持海南自由贸易港建设放宽市场准入若干特别措施的意见》，通过五大领域22条具体措施，旨在进一步支持海南打造具有中国特色的自由贸易港市场准入体系和市场环境，促进生产要素自由便利流动，加快培育国际比较优势产业，高质量高标准建设自由贸易港。

发改委表示，下一步将强化日常监测和监督检查，及时帮助协调解决项目建设中的困难和问题，持续加大对自由贸易港建设的资金和政策支持力度。

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