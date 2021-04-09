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超百万人直播云赏菏泽牡丹 市长变身汉服主播

2021年04月09日14:12 | 来源：央广网
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原标题：超百万人直播云赏菏泽牡丹 市长变身汉服主播

　　央广网菏泽4月8日消息（记者刘海奎）“宝宝们，我身后就是菏泽的曹州牡丹园，万亩牡丹已经进入盛开期，现在来赏国花正是时候!”

　　“牡丹之乡”、“淘宝村之城”菏泽又干了件大事——4月7日，菏泽市2021“云赏牡丹”农特产品直播节正式开幕，已进入盛开期的数十万亩牡丹直接“开”进了淘宝直播，被网友誉为“堪称全网最香艳的直播间”。

　　同时，菏泽市委书记张新文，市委副书记、市长张伦，副市长侯婕，副市长聂元科等一众市县区领导纷纷身着绣有牡丹样式的汉服唐装，化身主播，向全国网友推介菏泽牡丹，一时吸引超百万人次在淘宝直播间云赏国花，实现“牡丹自由”。

　　菏泽市长张伦走进淘宝直播间介绍菏泽牡丹产业

　　这已经是菏泽市领导第二次集体化身淘宝主播。一年前，同样是4月7日，菏泽市委书记张新文率七位市区领导共同走进淘宝直播间，邀请全国网友“云赏国花”，为家乡牡丹和农特产品带货，也是全国首次地级市领导集体直播为家乡代言。

　　牡丹是菏泽的特色产业，曹州牡丹园也是菏泽面积最大、品种最多、最负盛名的牡丹园，当天，淘宝直播15个直播间直接开进万亩国花园，吸引大量网友围观下单。菏泽鲜切牡丹、芍药就被点击3万多次。特色小吃牡丹饼也颇受欢迎。一边看着牡丹园的美景，一边直接下单鲜花和美食，这样的体验让直播间粉丝们大呼过瘾。

　　菏泽曹州牡丹园内牡丹盛开

　　为给国花代言，菏泽市长张伦身着汉服唐装走入淘宝直播间，化身“牡丹专家”，娓娓道来菏泽牡丹的文化历史，“菏泽牡丹共有9大色系、10大花型，1250多个品种。菏泽现在不仅是种牡丹、养牡丹、看牡丹，并推动了牡丹产业化发展，已经陆续开发出牡丹花蕊茶、牡丹中草药等等。” 而除牡丹外，汉服也是菏泽的“特产”之一，作为全国最大的汉服生产基地，菏泽汉服销量占到全国三分之一。

　　这位“首席国花主播”向全国网友大方发出赏花邀请，“菏泽牡丹机场已经正式通航，鲁南高铁年内即可建成通车，诚邀各地朋友网友来菏泽赏盛世牡丹、品齐鲁文化，谋未来发展。”当地网友也纷纷在线当起导游，“菏泽除了牡丹之外还有黄河鲤鱼、水煎包、烧牛肉……好看好玩又好吃，欢迎大家来!”

　　从传统的“牡丹之乡”到如今的“电商之都”，近年来，菏泽一直是山东及全国农村电商、特色电商发展的热土，频领风气之先。截止目前，菏泽的淘宝村数量位居全国地级市首位。如今，这里有不少人拥抱淘宝直播。通过手机镜头的展示，让消费者能够直观地看到牡丹花的外观，大大增强了互动性，来买的人也更多了。

　　当天，菏泽与淘宝直播正式启动孵化培育直播镇计划。未来将在菏泽市率先培育20个电商直播从业人员超过1000人、直播销售额超过1000万的“直播镇”，打造未来的“直播之城”。

　　未来，淘宝直播“村播计划”还将在全国培育打造1000个直播镇，带动11万新农人主播直播致富。将有更多农民在田间地头拿起手机，把久居深山的好货通过村播的镜头带到千家万户，让农民真正建立起自己的品牌，找到新的销路。

(责编：李源、吕骞)

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