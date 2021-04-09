人民网北京4月9日电 （记者李楠桦）据广州市市场监管局官网消息，日前，广州市市场监管局联合广州市商务局召开平台“大数据杀熟”专项调研和规范公平竞争市场秩序行政指导会。会上，唯品会、京东、美团、饿了么、每日优鲜、盒马鲜生、携程、去哪儿网、如祺出行、滴滴出行共10家互联网平台企业代表签署了《平台企业维护公平竞争市场秩序承诺书》，承诺不非法收集、使用消费者个人信息，不利用数据优势“杀熟”，不销售假冒伪劣商品等。

在规范公平竞争市场秩序行政指导会上，相关部门肯定互联网平台经济发展的积极意义和重要作用，严肃指出当前互联网平台存在的涉嫌“大数据杀熟”等突出问题，要求平台企业主动担起社会责任，严格规范经营行为，共同维护公平竞争的市场秩序。

相关平台企业向社会郑重作出承诺：一是严格遵守国家有关法律法规，不低价倾销、不串通定价、不哄抬价格、不价格欺诈。二是不违法实行固定价格，不违法限制商品生产或销售数量，不违法分割市场，不违法实施经营者集中，不排除或限制竞争。三是没有正当理由，不实施掠夺性定价、不拒绝交易、不搭售。四是不进行商业混淆、虚假宣传、商业诋毁。五是不非法收集、使用消费者个人信息，不利用数据优势“杀熟”，不销售假冒伪劣商品。六是不利用技术手段损害竞争秩序，不妨碍其他市场主体正常经营，不对平台内经营者进行不合理限制或附加不合理条件。

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