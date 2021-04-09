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中国眼界 正在塑造新时代的世界观

2021年04月09日14:16 | 来源：人民网
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一年前，中国这个全球最大的单一内需市场、全球第一贸易大国、全球第一大人口国、全球第二大经济体，率先在疫情冲击中实现经济复苏，并成为唯一实现正向增长的主要经济体。

而中国人在全球疫情所造成的彷徨不安中，首先静下心来以超凡的“眼界”从危机中洞悉机遇，接连开启智能制造、双循环、产业转型升级等一系列宏伟战略。

这不仅仅代表着中国将以更加自信的姿态与全球对话，更意味着身处时代浪尖，中国将始终以大国担当推动全球浪潮。

我们该怎样丈量一个世界的尺度？视频中的他们，用自身的故事、经历和意志，传递了一个最为通俗易懂却意义非凡的答案：眼界。

在过去很长的一段时间中，中国企业、中国经济乃至中国科技，都是在他人挑剔与奚落的眼光中踽踽独行。

当中国企业要开始做电脑、做空调、做手机、做电池、做汽车……那种从四面八方投射而来的骄横眼光，试图遮蔽每个领域留给中国企业所剩无几的机会与微光。然而，那些孤独的身影没有自怨自艾，在模仿的道路上试探、在效法的弯路上折腾、在陌生的半路上求索，一代与一代的接力，终于迎来了属于自己的创新之路。

如今，面对又一轮的竞争角逐，中国企业将投身芯片、攻克光屏端网。同样，那些不友善、不相信的眼光依然如矢如雨。

也同样，中国企业依旧以超前眼界，回敬外界陈旧眼光。

中国正处于从智能化、数字化、网络化等新兴领域一马当先，引领全球经济发展的新拐点。

而这背后，是越来越多代表中国力量的创新企业脱颖而出、奋勇争先，以孜孜不倦地求新、求变精神，成为全球经济中不可忽视的领先角色。

作为中国最早一批迈向世界舞台的民族科技企业，联想是坚定的理想主义者，也同样是矢志不移的使命践行者。三年前，联想中国围绕集团的3S战略，提出“日出东方”战略，致力于成为中国领先的智能产品和智慧服务提供商。以“新IT”赋能实体经济，推动各行各业的智能化转型，为中国企业的“眼界”提供智慧的“窗口”，一起“智”建中国。

科技是第一生产力，国家信息化建设浪潮为商显市场的发展提供了巨大的机遇，商显产品已逐步被应用于智慧城市、智慧医疗、智慧金融及智慧办公等各行业的信息化建设中，成为新业态、新模式下企业不可或缺的基本载体。诚如视频中来自猎豹移动、起源太空、峰瑞资本等不同领域的追梦历程，都采用了以联想thinkplus为代表的智慧大屏，为企业提供的全维度科技赋能，打开智能化的“新眼界”。

作为联想旗下专注智慧办公的子品牌，联想thinkplus推出以大智慧屏为核心的智慧办公解决方案，覆盖了从企业业务规划，到外部拓展，再到内部提效等企业全场景。

不仅能在方案规划、调试生产、生产布局等层面进行智能化助力，促使传统制造业有效缩短产业研发周期，提高生产效率和产品质量，降低运营成本和资源能源消耗；也能通过对招商引资、供给生产、销售链路等维度实现智能化优化，增加企业对外沟通能力，缩短沟通链路，拓展商业机会；更能对统筹管理、内部协作、总结汇报等流程实施智能化升级，推动企业灵活转型，从容应对疫后时代的繁杂变化，以最短路径适应市场，抢占新一轮的发展机遇。

与此同时，联想始终“以客户为中心”，在提供包含前期部署到后期维护的一站式“增效”解决方案外，还在不断关注企业对于运营成本的控制需求。联想thinkplus提出“智慧赋能计划”，让每一个企业都能有机会免费享受到联想thinkplus大智慧屏所带来的全新的智能体验，为企业搭载快速转型的智能“引擎”。

眼界既要关注当下，更要着眼未来，企业需要一整套解决方案的整合，而智能产业也需要一个集大成者的推动。依托“端边云网智”新一代技术架构，联想希望通过自己的努力，帮助中国企业乃至各行业，打开智慧的新“眼界”，以更加自信的姿态成为现在、成就未来，以中国眼界，塑造新时代的世界观。

(责编：赵竹青、吕骞)

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