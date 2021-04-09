消息称，元气森林完成新一轮融资，本轮融资后，元气森林估值达到60亿美元。此次融资战略目标明确，元气森林相关负责人表示，将从产品研发、自建工厂、海外市场拓展、品质提升等角度持续发力，不断夯实自身在行业的护城河，加快成长步伐。

元气森林此轮融资由老股东红杉中国和新股东华平投资、L catterton参与领投，Temasek淡马锡跟投，高榕资本、龙湖资本等多位老股东继续跟投持续加码，均为国际领先投资公司。元气森林上一轮融资估值约为20亿美元，不到一年时间元气森林估值实现三倍增长，豪华投资阵容显示国际顶尖投资机构对元气森林未来的一致看好。

据介绍，2021年是元气森林的“产品大年”。元气森林将把更多精力和费用投入到对产品的配方升级和新品的研发工作中，研发费用和研发人员投入将达到2020年的3倍，而这也是融资资金的去向之一。基于目前对年轻人需求深刻洞察所取得的成果，元气森林将会把产品研发与当下消费趋势、年轻人喜好进行深度捆绑，并持续加强品类创新及供应链生产基地的建设，抓住食品饮料赛道的细分机会，不断颠覆行业传统规则，重塑行业创新标杆。

继去年安徽滁州一期首家自建工厂完工后，元气森林滁州二期工厂和在广东肇庆、天津的新工厂也将于今年 4 月完工并正式投入生产，自建工厂战略布局稳步推进。新工厂投产后，元气森林今年总产能将达到1.1亿箱。届时，元气森林将实现“北、中、南”三个方向全面布局，提升交货效率的同时，也将大大缩短用户取得饮品和企业获得市场反馈的时间，从而持续扩大市场占有率。

元气森林相关负责人介绍，本次融资也将进一步加快元气森林开拓海外市场的步伐。据悉，元气森林计划在未来 2-3 年，以投资或自建等方式，进一步在海外获得自有工厂，并推进更多全球化产品的研发，以“全球服务全球”的品牌定位，从全球范围内寻找优质原料、技术和资源，带给全球用户更好的产品和体验。

中国是世界上最大的软饮料市场之一，是能够孕育饮料巨头的沃土。国家统计局数据显示，2020年全年社会消费品零售总额391981亿元，其中饮料类增长14.0%。元气森林成立五年来，产品顺应个性化、功能化、健康化的市场需求，同时满足了年轻消费者既要好味道又要好成分、好颜值的饮品追求，迅速占领市场主要份额。消息称，2020年元气森林销售额近30亿元，双十一期间在天猫、京东平台销量超越传统国际巨头，取得双十一全网水饮品类双冠王。

“食品饮料是红杉中国重点布局的领域，我们深知饮料行业高壁深垒、强者林立。但年轻的元气森林给这个大行业带来了改变，不仅是外部能看到的产品创新、营销方式等，还有外部看不到的公司内部的组织生态和运行流程。”红杉中国董事总经理、元气森林董事郭振炜表示，“而真正让我们坚定地连续两轮领投的原因，是我们认为元气森林是一支有梦想、有勇气、能够不断挑战自我、突破边界的团队，我们持续看好元气森林团队的快速迭代能力和执行能力，看好元气森林会成长为围绕年轻消费者健康生活的综合集团。”

(责编：赵竹青、吕骞)