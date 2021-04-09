4月8日，“为国教子 立德树人”2021京津冀家庭教育大家谈在天津举办，并通过津云融媒体平台同步直播。活动由京津冀三地妇女联合会主办，天津市家庭教育指导中心协办，作业帮家庭教育中心独家支持。

活动现场，天津市妇联主席魏继红为论坛致辞，对家庭教育的意义做了深刻阐释，她指出要立足“为国教子、立德树人”这个家庭教育的根本任务，引导家长用科学的方法为党和国家培养合格的建设者和接班人。

论坛邀请到华东师范大学心理健康教育与咨询中心特聘督导、儿童青少年心理教育专家陈默，南京师范大学教育科学学院儿童发展与家庭教育研究中心副主任殷飞等知名教育专家亲临现场。他们分别从重视家庭德育培养，引导家长树立正确育儿观念等方面，从专业角度分享了指导方法，为广大网友上了一堂生动精彩的家庭教育课。

陈默提到，虚荣、不自信、互相攀比等，是造成家长焦虑的核心因素。尤其母亲在家庭教育中占重要地位，如果母亲长期处于焦虑状态，会将负能量直接传递给孩子，不利于儿童心理健康成长。她提倡重视母亲在家庭教育中的角色功能，树立正确的育儿观念，向孩子传递正能量。

天津理工大学社会发展学院院长徐丽敏、天津市家庭教育指导中心主任陈秀茹、天津中学校长孙建昆、逸阳国际梅江湾小学校长王希萍以及智慧型家长代表作为嘉宾与专家面对面，就家庭教育热点问题进行了深入研讨。

教育圆桌论坛

据了解，“京津冀家庭教育大家谈”已连续举办六年，今年以“为国教子、立德树人”为主题，旨在向广大家长传递“建设好家庭、涵养好家教、培育好家风”的家庭教育观念。作为本次活动的独家支持单位，作业帮家庭教育中心致力于聚焦家庭教育，推行“学校、家庭、社会”三位一体的教育格局，普及“家校共育”理念，形成整合优势，助力实现教育高质量发展的新突破。

(责编：赵竹青、吕骞)