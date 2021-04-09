进入新发展阶段，光大银行牢记初心使命，沿着光大集团“大财富+大民生”的产业布局，注重解民忧、纾民困，坚定扛起国企责任，充分展现金融国家队的责任担当，在疫情防控、民生服务、金融扶贫等领域深耕细作，对照“十四五”时期经济社会发展目标，对照人民对美好生活的向往，全力做好民生服务工作。

关爱老年、听障人群 让爱看得见

为贯彻光大集团的打造健康生态圈子战略，光大手机银行在2019年推出“简爱版”。光大“简爱版”手机银行不仅对常用功能的页面进行调整与优化，例如放大字体、使用更加鲜明的配色，还针对常用的高频金融服务功能及操作流程进行简化处理。光大“简爱版”手机银行重点主打四大老年客户常用功能：账户查询、转账汇款、阳光理财和缴费充值，并配有智能语音服务功能，可对老年用户进行精准语义识别，老年人仅需轻松“摇一摇”即可开启智能语音服务，无需手动操作。

2020年，光大手机银行进一步上线“颐享阳光·健康养老生态圈”服务，通过光大集团各子公司例如光大养老、光大永明保险等，重点向老年客户提供养老社区、金色课堂、健康养老、快乐养老、养老测算、财富养老和健康资讯等高频服务。

值得一提的是，光大手机银行持续关注前沿技术发展及行业趋势，在业内首家推出手语视频服务，为听障人士搭建起金融服务的绿色通道，向听障人士传递“无声的温暖”。客户可通过光大手机银行“帮助”—“在线客服”界面一键呼叫手语视频座席，手语视频座席可在线完成信用卡挂失、储蓄卡账户查询等19项业务办理。

同心抗“疫” 全力保障民生

2020年初新冠疫情发生后，银保监会发布《进一步做好疫情防控金融服务的通知》，明确要求各银行要积极推广线上业务，优化丰富“非接触式服务”渠道，提供安全便捷的“在家”金融服务。光大手机银行秉持开放原则，打造以客户需求为导向的生态服务体系。在2020年疫情形式最为严峻的时期，光大手机银行连接各合作伙伴，火速上线“抗击疫情专属服务区”“足不出户 享受生活”“足不出户 在线学习”三个疫情专区，提供专家医生24小时在线义诊、新冠肺炎实时救助平台、爱心募捐通道等专属服务，同时还为手机银行客户提供预约办卡、转账限额调整、网点查询预约等多种高频使用的金融服务，切实做到银行服务24小时“不打烊”。

此外，光大银行于2020年初在手机银行城市服务专区上线地方消费券在线申领服务，助力“六保”“六稳”工作，促进消费回升。截至2020年底，光大手机银行城市专区共计承接36个省、市、自治区，43座城市消费券的发放任务，有效满足各地客户的实际需求，持续加大创新“精准”服务的力度，积极服务实体经济发展。

同时，为全力做好服务民生工作，光大手机银行提供在线申领医保电子凭证、电子社保卡、征信报告等便民服务。医保电子凭证服务是光大手机银行通过先有的技术体系完成实名、实人认证等工作，实现激活医保电子凭证、动态展示二维码等功能；电子社保卡则是客户通过手机银行领用可实现身份码、支付码、养老金、就业等多样化社保服务；征信报告是支持客户通过线上申请简版征信报告，支持客户无纸化了解本人的征信状态，进一步拓宽了金融民生服务的范围。

发挥电商平台优势 助力打赢防疫、脱贫攻坚战

2020年作为脱贫攻坚战的收官之年，光大购精彩充分发挥电商平台渠道优势，通过对全国贫困地区产品推行“三免一合”的优惠政策，即免开发费、免入场费、免导流费与合作营销，将电商模式引进来，让扶贫商品走出去，通过“银行+电商+互联网+扶贫”模式，为困难地区的扶贫农产品拓宽销售渠道，同时在新冠疫情期间，更是防疫扶贫两手抓，通过“防疫防护”“助力湖北”“创新扶贫直播”“助力52个未摘帽县”等方式，坚决打赢防疫、脱贫两场攻坚战。

2020年，受新冠疫情影响，湖北农产品外销受阻，湖北多地出现不同程度的农产品滞销，光大购精彩立即针对湖北十堰、恩施、随州、潜江、秭归采取一对一方式与扶贫企业进行对接、培训和帮扶，48小时完成第一批农产品上线工作，在疫情最为严峻的时期，购精彩共销售湖北农产品7.19万件，销售额563.42万元，占117家中央和国家机关销售湖北农产品总和的10.58%；同时，光大购精彩在2020年开展“极致光芒，瑞金直播”“情暖古丈，扶贫有我”“保护一汪清水，鄱阳湖直播”“魅力云南，扶贫有我”“光大集团大爱之光”5场扶贫直播活动，累计吸引361万网友观看，销售扶贫商品418.09万元，以流量促销量，带动扶贫产品销售。

截至2020年12月31日，光大购精彩共帮助18个省80个国家级贫困县，帮扶扶贫企业超百家，上线扶贫商品393款，累计销售扶贫商品117万件，销售额8315万元，2020年扶贫商品销售额达5082万元，扶贫商品交易额连续两年翻番，并成功入选由国务院扶贫办、人民日报社评选的“中国优秀扶贫案例”。

知标本者，万举万当。“人民至上是作出正确抉择的根本前提”，光大银行将坚定不移地在高质量发展的道路上砥砺前行，主动服务与融入双循环新发展格局，不断创新数字金融发展新模式，践行普惠金融服务使命，依托自身金融科技优势，持续做好“大民生”服务，为实现第二个百年奋斗目标作出积极贡献。

(责编：赵竹青、吕骞)