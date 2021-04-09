人民网北京4月9日电 （记者罗知之）人民银行官网4月9日消息，4月8日晚，第43届国际货币与金融委员会（IMFC）会议以视频会议形式召开，会议主要讨论了全球政策议程和国际货币基金组织及各国对新冠肺炎疫情的政策应对等议题。中国人民银行行长易纲介绍了中国经济形势，表示中国经济今年以来继续稳定复苏。中国稳健的货币政策有力支持了疫情应对，并始终保持在正常区间。为支持小微企业，中国近期宣布延长两项直达实体经济的货币政策工具。未来，宏观经济政策将保持稳定性、连续性。

会议指出，全球经济复苏快于预期，但出现分化，且面临较大不确定性。疫情可能给全球经济带来长期影响，包括金融脆弱性上升，以及贫困和不平等加剧等。同时，气候变化等问题亦愈加紧迫。会议强调加强国际合作、加快新冠疫苗生产、推动疫苗公平分配的重要性。各国将结合其具体国情，继续为经济提供政策支持，共同推动具有韧性和包容性的全球经济复苏。

会议支持基金组织制定普遍增发6500亿美元等值特别提款权的方案，并研究成员国自愿将特别提款权转借给脆弱国家的方案。同时支持基金组织进一步改革贷款工具，并在应对气候变化、数字化相关问题方面发挥更大作用。各方承诺继续推进第16次份额总检查和基金组织治理改革。

易纲表示，中方支持基金组织普遍增发6500亿美元等值的特别提款权，支持特别提款权富余国家自愿将特别提款权转借给脆弱国家，同时期望基金组织第16次份额总检查如期取得进展。易纲指出，推进绿色金融是人民银行的工作重点，赞同基金组织将气候变化纳入全球政策议程，并就数字货币的影响等问题开展研究。

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