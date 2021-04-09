近年，通讯信息诈骗犯罪活动猖獗，严重损害人民群众切身利益。作为广东省防范和打击通讯信息诈骗的重要力量，广东电信敢于担当、主动作为，从源头管控、技术防范、舆论宣传等多方面入手，采取了多项针对性措施，切实维护社会治安大局稳定和人民群众合理权益，工作取得阶段性成效。

切实做好防范打击通信诈骗工作，离不开常态化工作。广东电信在成立专项工作领导小组和省市县三级联动的工作专班的基础上，进一步完善专项行动工作方案和管理制度，建立反诈专班工作机制，将防诈工作任务逐项分解到责任人。同时，不断强化协作，着力加强警企联动。自去年10月以来，广东电信向公安机关累计报送涉案号码1034件次，配合公安机关查办案件42个，协助公安抓获23名卡头，挖出诈骗窝点一批。得到广东省公安厅、各地市公安局反诈中心、各地联席办等表扬信共17封。

强化源头治理，把好“入网关”。广东电信严格贯彻落实“实名制”要求，引导用户在办理新开卡、补换卡业务环节签署防诈《告知书》，并强调新增号码不得出售、出租、分售和转让。在用户办理业务时，通过读卡器自动录入身份证件信息，活体验证等方式，确保人证一致。

近期，广东电信在全国率先试点入网环节警企联动的创新举措，在营业厅设置反诈中心专席，到店办理业务的疑似高危客户需通过现场视频连线属地反诈中心，经民警进行注意事项询问后方可开户，此举措对高危开卡用户起到震慑作用。

严格落实风险管控，把好“查处关”。广东电信扎实推进落实《广东省不良信用通信用户惩戒办法》，强化省内涉诈号码黑名单管制。自2020年10月以来，已将公安部门认定的23.39万名不良信用通信用户列入黑名单管理，并关联关停黑名单用户名下所有广东电信号码业务。此外，充分利用大数据分析技术全面梳理涉诈号码线索。2020年以来，广东电信已拦截并报送省公安厅的涉诈号码达24万个。

持续强化技控，把好“技术关”。广东电信充分利用AI、大数据等新一代信息技术，不断完善通信网络防诈技术体系，强化大数据分析预警策略，将风险号码纳入风险号码池进行监控，确保对可疑电话进行实时监控、快速追踪、精确堵截。截至目前，已累计导入57.48万个风险号码，拦截16177个风险号码，对7.5万个疑似涉诈号码进行了快速处置。

同时，通过部署回溯复通机制，回溯号码的漫游信息等手段，提高反诈策略拦截精准性。利用活体鉴权的技术手段，要求可疑号码通过线上远程活体或线下实人核验的方式，进行“二次实名核验”，加大了通讯信息诈骗打击治理力度，有效配合了省公安厅打击治理通讯网络新型违法犯罪工作。

广泛开展反诈宣传，把好“宣传关”。为增强公众的安全防范意识和自我防护能力，广东电信以营业厅、线上网厅、微信公众号等服务渠道为触点，全面张贴五部委联合通告，广泛覆盖与省公安厅联合定制的宣传海报。充分利用传统媒体、网络媒体等宣传渠道，常态化向广大用户宣传防范通讯信息诈骗的最新信息和应对技巧，切实提高广大用户的鉴别能力和防范意识。2020年，广东电信向全省用户发送防范通讯信息诈骗公益短信1.2亿条，在全媒体平台发布反诈宣传50余篇。

面向未来，广东电信将继续落实“严厉打击、综合治理、齐抓共管、标本兼治”的总体方针，进一步加强与公安机关的合作联动，坚持技术手段、规范管理与防诈骗宣传三位一体，多措并举，持续深入开展防诈骗工作，为维护社会和谐稳定、保障人民财产安全，维护广大用户的合法权益作出积极贡献。

(责编：赵竹青、吕骞)