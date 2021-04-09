原标题：重器铸梦——探秘中国大科学装置

《重器铸梦——探秘中国大科学装置》是由人民教育电子音像出版社精心策划、编辑、出版、发行的融媒体出版物，包括DVD-ROM光盘与移动客户端APP。作品使用3D引擎制作，力图通过视频、二维和三维动画、VR虚拟现实等多媒体手段，介绍中国大科学装置的构成与原理，宣传祖国在科技领域所取得的伟大成就。该作品同时入选中宣部主题出版重点出版物选题，是“十三五”国家重点音像制品出版规划项目。获得国家出版基金资助，并荣获第九届数字博览会——“创新项目”奖。

改革开放以来，中国在大科学装置建设上持续发力，建成了一批具有国际领先水平的大科学装置，有力地支撑了中国基础研究和高新技术的发展，为多学科前沿研究提供了先进的实验平台，提升了我国国际合作地位，助力中国科学家、中国科学技术走向高峰。

《重器铸梦——探秘中国大科学装置》选择我国具有国际领先水平的十个大科学装置，每个大科学装置通过一段视频，总体介绍科学目标、结构与原理、取得的科研成果等相关的信息；在读者对大科学装置有了基本了解之后，使用VR（虚拟现实）、二维和三维动画、图片、文字等多媒体手段，普及相关的知识背景，对大科学装置的主要部件进行详细说明和分析，探索大科学装置的基本工作原理、重要成果等；以时间轴的顺序，介绍与大科学装置相关的学科理论发展轨迹、我国大科学装置的建设历程。

本项目由中国科学院计算机网络信息中心邀请中国科学院院士亲自参与视频讲解，通过光盘介质与线上VR展示，带领读者全方位体验高端科普的魅力，领略改革开放以来科技领域取得的伟大成就，服务科学教育，传播科学知识、科学方法和科学精神。

大科学装置是一个国家科技实力的象征，集中体现出国家科学基础设施的水平和技术制造能力，近代物理学上有很多诺贝尔奖项的研究成果，都依靠这些重大科技基础设施取得。我国的重大科技基础设施极大地提升了我国基础前沿研究水平，为多学科前沿研究提供先进的实验平台，为社会发展提供必不可少的保障，促进和拉动国家高新技术发展，提升参与国际合作的地位。本项目通过光盘存储与移动端设备展示，实现跨媒体传播，符合各年龄段读者阅读习惯；在内容编排上注意寓教于乐，浅显易懂，具有良好的行业示范意义。

(责编：赵竹青、章斐然)