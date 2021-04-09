人民网北京4月9日电 （陈炜）据中国上市公司协会消息，近日中国上市公司协会与上海证券交易所、深圳证券交易所联合举办了2021年度“第一期上市公司治理专题培训班”。

2021年度“第一期上市公司治理专题培训班”。受访者供图

证监会副主席阎庆民在开班致辞中指出，提高上市公司质量既是资本市场健康发展的重要基础，也是国家的一贯要求。2020年10月，国务院印发了《关于进一步提高上市公司质量的意见》（以下简称《意见》），明确了新形势下提高上市公司质量的总体要求、实施路径和具体任务。证监会系统上下积极行动、宣传引导、构建合力、提高上市公司质量工作取得良好开局。提升上市公司治理水平是《意见》部署的第一项工作，也是提高上市公司质量的基础工程。

阎庆民说，证监会正有序推进开展上市公司治理专项行动，力争通过两年左右时间使上市公司治理水平得到明显提高，进一步健全权责法定、权责透明、各司其职、各负其责、协调运作、有效制衡的上市公司治理结构。他指出，上市公司要遵循“四个一定”：一是上市公司“关键少数”一定要强化内生动力、承担主体责任；二是上市公司一定要严守公司治理底线要求；三是上市公司一定要对标公司治理最佳实践；四是上市公司一定要提高公司治理的透明度。

浙江省副省长朱从玖在致辞中介绍了浙江省经济发展和上市公司的整体情况。浙江省经济发展成果显著，上市公司群体为浙江省的高质量发展作出了重要的贡献。浙江上市公司总体运行比较规范，建立了相对健全的组织架构和公司治理制度，为全省各类市场主体提供了良好的示范，但部分上市公司仍然存在公司治理问题。

朱从玖指出，上市公司要把完善公司治理放在更加突出的位置，配合监管，拥抱监管，让上市公司真正成为监管部门和投资者信得过的企业，同时还要发挥龙头作用，更好地带动产业链的提升，引领当地的经济高质量发展。

证监会上市部主任李明做了题为“提高上市公司质量、完善上市公司治理”的授课。他指出，上市部将通过抓好四项工作，推动提升上市公司质量。一是抓好重点任务，全面贯彻落实退市制度改革方案，坚持依法监管、分类处置的原则坚决打好“清欠解保”攻坚战。二是抓好风险防范，继续化解上市公司各类风险，确保质押风险不反弹，严厉打击违法违规行为。三是抓好基础工作，完善基础制度、梳理整合上市公司监管法规体系。四是抓好监管效能提升，增强年报监管有效性，强化注册制下并购重组监管。

上海证券交易所副总经理董国群从退市制度改革的角度做了题为“诚实守信、专注主业，推动上市公司高质量发展”的授课。他指出，退市制度改革迎来良好的外部环境，本次退市制度改革要点，要推动空壳企业及时出清，推动股价市值等交易类指标发挥更大的作用，坚决打击财务造假等重大违法行为，严格退市执行、压缩规避空间。

深圳证券交易所副总经理李鸣钟做了题为“提升公司治理水平，提高上市公司质量”的授课，强调规范公司治理是提高上市公司质量的重要基础。深交所将强化“关键少数”监管，强化退市监管，严把出入口关，发挥好平台、资源和市场优势，为上市公司质量提升和资本市场稳定发展做贡献。

中国上市公司协会会长宋志平作了题为“公司治理的实践与思考”的授课，他结合自身40年的企业实践和多年担任上市公司董事长的宝贵经历，分享了上市公司在保障股东权益、强化董事会的职能、发挥内控机构的功能、尊重利益相关人的权益、提高信息透明度等思考与建议。

(责编：赵竹青、高雷)