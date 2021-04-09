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人民银行：整治拒收现金 稳妥推进数字人民币研发试点

2021年04月09日16:16 | 来源：人民网
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人民网北京4月9日电 （记者罗知之）人民银行官网4月9日消息，人民银行今日召开2021年货币金银和安全保卫工作电视会议。会议要求，下一阶段，要切实保障现金供应，稳妥推进数字人民币研发试点，持续深入做好整治拒收现金工作，不断完善大额现金管理试点，改进完善反假货币工作。

会议认为，2020年人民银行货金保卫系统切实保障疫情防控期间现金供应和用现卫生，稳步推进数字人民币研发，不断加大整治拒收现金和打击假币犯罪工作力度，启动大额现金管理试点，如期发行2020年版第五套人民币5元纸币，全力提升服务民生水平。持续推进重点领域改革转型，采用市场化方式成功发行武夷山和贺岁普通纪念币，全面实现银行业金融机构对外付出现金全额清分，非标准金银清查和货币史研究成果显著。持续加大发行库和钞票处理业务管理力度，全面提升安全保卫管理水平。

会议强调，做好新形势下现金服务工作，必须牢固树立以人民为中心的思想，坚持系统观念，充分发挥各部门、各条线协同效应，坚定不移推进现金服务体制机制改革，持续深化货金保卫工作转型。加大调研分析力度，增强工作主动性和应变性，树立底线思维和兜底思维，保障现金供应，提高现金服务质量，稳妥推进数字人民币研发。全面检视隐患漏洞，压实内部管理主体责任，扎紧扎牢制度防火墙，进一步落实过紧日子要求，切实提升管理效能。

会议要求，下一阶段，人民银行货金保卫系统要以保障群众使用人民币需求为根本目的，以推动高质量发展为主题，积极践行金融为民和金融惠民，坚持民生导向、问题导向和市场导向，进一步转变工作理念、工作作风和工作方法，统筹推进货币金银和安全保卫工作。要切实保障现金供应，稳妥推进数字人民币研发试点，持续深入做好整治拒收现金工作，不断完善大额现金管理试点，改进完善反假货币工作。要着力加强调查研究，进一步推进普通纪念币和贵金属纪念币发行管理改革，持续提升现金发行和处理社会化水平，稳步推进发行库布局规划实施，大力推进保卫管理工作转型发展。要建立系统完备、科学规范、运行有效的管理制度，强化制度执行和责任落实，不断深化党风廉政建设，防范各类业务风险和廉政风险。

(责编：罗知之、高雷)

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