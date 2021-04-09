人民网北京4月9日电 （记者乔雪峰）“进入‘十四五’时期，我国印刷业进入新发展阶段，正在从印刷大国努力向印刷强国迈进。”4月8日，中国印刷及设备器材工业协会副理事长杨民强在第十届北京国际印刷技术展览会国际媒体周上指出，“十三五”以来，中国印刷业坚持创新、协调、开放、共享的发展理念，坚持绿色化、数字化、智能化、融合化的发展方向，正在由规模速度型向质量效益型转型。

据杨民强介绍，2019年，我国印刷业总产值突破1.3万亿元，企业数量接近10万家，规模以上重点企业（年营收5000万元以上）总产值为8047亿元，同比增长5.04%，成为文化产业的生力军和国民经济的重要产业。

“会展业作为现代服务业的重要支柱之一，其全球市场的规模正在逐步扩大。”中国国际展览中心集团公司副总裁郑世钧在发言中指出，伴随着亚太、中东非、中南美等新兴市场国家经济发展的提速，国际会展产业出现了由发达国家向发展中国家转移的趋势。

郑世钧表示，随着中国经济的发展，我国会展的质量逐步提高，中国展览会现已总体向大型化、专业化、国际化发展，目前已有一批专业展逐渐成熟壮大，这些展览会在展览规模、服务水平等方面接近甚至超过国际水准，已被列入全球行业展览计划。

中国印刷及设备器材工业协会理事长顾问陆长安表示，2021年不仅是“十四五”的开局之年，也是两个百年目标交汇与转换之年，中国印刷及设备器材工业协会正在组织制定中国印刷装备高质量发展的相关规划，来推动我国印机业制造业的高质量发展。

据陆长安介绍，第十届北京国际印刷技术展览会将于6月23-27日在中国国际展览中心新馆举办，本届展会以“创新引领未来”为主题，预计展出面积达16万平方米。

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