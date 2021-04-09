

全民义务植树尽责形式宣传片。国家林业和草原局提供

人民网北京4月9日电 （记者余璐、实习生周洲）今年是全民义务植树开展40周年。40年来，我国森林覆盖率已由20世纪80年代初的12%提高到目前的23.04%，森林蓄积量由90.28亿立方米提高到175.6亿立方米，人工林面积稳居全球第一。植树造林不仅改善了生态环境、美化了人居环境，更为应对气候变化、推动全球生态治理作出了重要贡献。

党的十八大以来，全民义务植树创新开展尽责形式进一步拓展到8大类，50余种“互联网+全民义务植树”持续推开，随愿、随处、随时植树逐渐变成现实。

全国绿化委员会研究制定的《全民义务植树尽责形式管理办法（试行）》明确了“中华人民共和国公民，男11岁至60岁，女11岁至55岁，除丧失劳动能力者外，按照有关规划、标准和技术要求，无报酬地以直接或者间接方式履行植树义务。”义务植树尽责形式都有什么？记者带您一起了解。

一是造林绿化类，是指直接参加乔、灌、草植被育苗、栽植全部或者部分过程的劳动的尽责形式。折算标准为栽植乔木1株，栽植灌木1丛，培育苗木10株，栽植容器苗10株，栽植绿篱3平方米，种植或者铺设草坪3平方米，对屋顶、墙体、阳台等进行绿化1平方米，在单位、街道等公共场所节日摆花10株，完成其中一项折算1株植树任务。参加整地、挖穴等造林绿化劳动半个工作日，折算完成3株植树任务。

二是抚育管护类，是指直接参加对现有乔、灌、草植被除草除杂、松土施肥、浇水、有害生物防治、整枝修剪、间伐等抚育管护活动全部或者部分过程的劳动的尽责形式。折算标准为抚育幼树5株，抚育密植灌木5株（丛），管护绿篱或者草坪6平方米，管护屋顶、墙体、阳台或者其他公共场所绿化面积2平方米，完成其中一项折算1株植树任务。参加抚育管护劳动半个工作日，折算完成3株植树任务。

三是自然保护类，是指按有关规范要求，身体力行参加保护生物多样性、野生动物栖息地，修复退化或者受损土地自然生态功能的全部或者部分过程的劳动的尽责形式。折算标准为繁育珍贵树种苗木5株，主动向管理部门报告需要救护的保护级别陆生野生动物情况，清理、拆除非法设置的毒饵、猎夹、猎套等非法猎捕工具1个，林中悬挂人工鸟巢1个，完成其中一项折算1株植树任务。参加野生动物栖息地修复，荒漠化防治、退耕还林（草）、退耕还湿、山体或者废弃地生态修复等劳动半个工作日，折算完成3株植树任务。

四是认种认养类，是指通过直接投工投劳或者捐资代劳，在指定地点新建乔、灌、草植被，或者对指定乔、灌、草植被进行冠名或者非冠名养护的尽责形式。折算标准为认建城市绿地或者屋顶、墙体等立体绿化1平方米；认养其它乔灌木3株（丛），认养密植灌木、绿篱、草坪10平方米，完成其中一项折算1株植树任务。认养和保护古树名木1株，折算完成3株植树任务。

五是设施修建类，是指在技术人员指导下，修建森林作业道、森林防火带、森林公园步道，绿地灌溉（排涝）渠道，以及各类绿地游憩、服务、管理设施等全部或者部分过程的劳动的尽责形式。折算标准为修建森林作业道，森林公园、湿地公园、沙漠公园步道5米（宽1米以上），森林防火带10平方米，参加修建绿化设施劳动半个工作日，完成其中一项折算3株植树任务。

六是捐资捐物类，是指自愿向合法公募组织捐赠资金用于国土绿化，或者捐献当地国土绿化急需物资的尽责形式。折算标准为一类地区（北京、天津、上海、江苏、浙江）20元；二类地区（内蒙古、辽宁、福建、山东、广东、湖南）15元；三类地区（其他省、自治区、直辖市）10元。相应捐赠资金对应折算完成1株植树任务。捐献当地国土绿化急需物资按时价折算植树株数。

七是志愿服务类，是指自愿参加国土绿化公益宣传活动，或者按有关要求提供与国土绿化相关的普及推广、培训指导、公益活动组织管理等志愿服务的尽责形式。折算标准为自愿参加宣传报道、信息化建设、科学或者法规普及、技术推广、教育培训、专业指导、国土绿化公益活动组织管理等半个工作日，折算完成3株植树任务。主动报告违反国土绿化法律法规行为或者初发林业灾情，折算完成3株植树任务。

八是其他类，包含其它与国土绿化相关的劳动或者贡献，折算标准由省级绿化委员会结合当地实际，依法自行规定。

让天更蓝、地更绿、水更清、空气更清新，是全社会所有人的共同期盼。倡导人人爱绿植绿护绿的文明风尚，让大家都树立起植树造林、绿化祖国的责任意识，增加绿地面积、提升森林质量、持续加强生态保护，共同把祖国的生态环境建设好、保护好。全民义务植树，等您来参与！

(责编：赵竹青、高雷)