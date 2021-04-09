4月8日，中国农业发展银行在上交所面向境内外投资者增发5年期、7年期支持高标准农田建设主题金融债券均不超过50亿元，总计不超过100亿元。兴业银行作为市场核心承销商，积极参与本次债券发行工作，累计中标本期金融债券32.4亿元，占总发行量的32.4%，与农发行、上交所携手支持我国“三农”事业发展和全面推进乡村振兴。

据悉，本次发行的两笔债券分别为2020年农发行第一期支持高标准农田建设主题金融债券5年期（增发）、2020年农发行第二期支持高标准农田建设主题金融债券7年期（增发），募集资金将主要用于农发行支持高标准农田建设相关领域的贷款投放。

近年来，兴业银行在债券、外汇、利率等各类要素市场持续保持头部做市商地位，持续加大银行间与交易所两大市场的债券支持力度，进一步提升服务实体经济能力和水平。去年以来，兴业银行已参与发售全国首单可持续发展专题“债券通”绿色金融债券、首只“战疫”主题债券等多期主题债券，为引导社会资金支持国家各项重点领域建设作出了积极贡献。

“兴业银行不断强化固定收益投资交易销售业务，持续推‘债券银行’与‘FICC银行’建设，并以此作为服务实体经济的重要抓手。”兴业银行资金营运中心总经理马大军表示，该行积极响应国家号召，通过债券投资等缓解民营企业、小微企业融资难、融资贵问题，并在利率市场化和汇率波动常态化环境下，为实体经济提供必要的保值增值和投融资等综合金融服务解决方案，平抑市场波动风险。

(责编：赵竹青、吕骞)