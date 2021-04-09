3月25日，由浦发银行牵头主承销的国电电力发展股份有限公司2021年度第一期绿色中期票据（碳中和债）完成发行。

4月4日，国际气候债券组织宣布，本期债券经专业第三方机构绿融（北京）投资服务有限公司（The iGreenBank）依据气候债券标准核查，被正式认证为气候债券，成为国内市场首单非金融企业发行的境内外双标认证的碳中和债。

该双认证碳中和债是国际标准与国内标准在运用绿色金融推动碳达峰、碳中和与应对气候变化领域的重要探索。也是浦发银行在中国银行间市场交易商协会的指导下，以金融创新方式支持电力企业绿色低碳转型发展的又一次有益实践。

国电电力发展股份有限公司是国家能源投资集团有限责任公司下属骨干发电企业，是中国最大的独立发电上市公司之一，业务涉及火电、水电、风电、光电、煤炭、化工等领域。近年来，国电电力高度重视节能减排和绿色能源转型工作，对存量火电机组进行综合提升，打造“完全、高效、环保、低碳、灵活、智慧”六型绿色燃煤电站，同时大力发展海上风电项目、加大陆上风电项目的开发力度，助推能源产业绿色变革，实现高质量发展。

本期债券发行金额8.4亿元，票面利率为3.45%，期限三年。所募集资金将全部用于支持8座风力发电场建设，总装机容量达446.18兆瓦，每年可减排67万吨二氧化碳当量。风力发电可避免化石燃料发电所带来的二氧化碳等温室气体排放，实现碳减排、减缓气候变化。

浦发银行在绿色金融领域已有10余年探索。2008年，浦发银行在业内率先推出针对低碳经济的《绿色信贷综合服务方案》，坚持金融资源向绿色发展领域倾斜。经过十多年探索，《方案》不断迭代，现已涵盖绿色智造、绿色城镇化、环境保护、绿色能源、新能源汽车和碳金融等六大领域，服务碳中和相关产业链上下游的企业，为企业设计碳中和绿色信贷服务方案，进一步提升企业碳中和绿色资产的综合收益。

2020年末，浦发银行绿色信贷余额超过2600亿元，包括股、债、贷在内的绿色金融规模超过5000亿元。

浦发银行相关负责人表示，浦发银行始终将绿色金融业务置于全行发展战略的重要地位，积极响应国家绿色金融支持绿色产业发展的号召，坚持绿色金融创新和高质量可持续发展。

(责编：赵竹青、吕骞)