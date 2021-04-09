一年前，“长三角生态绿色一体化发展示范区”顺应长三角一体化发展国家战略之势，破土而出，成为一体化制度创新的试验田和绿色创新发展的新高地。自此，在江浙沪交界处、2400多平方公里的土地上，上海青浦、浙江嘉善、江苏吴江三地携手，在一体化高质量发展之路上迈进。

支持区域经济发展，金融应当先行。2020年4月7日，浦发银行在业内率先成立长三角一体化示范区管理总部，负责全行支持长三角金融一体化建设工作的整体部署和推进；逐一细化落实“示范区金融16条”，从推进同城化金融服务、试点跨区域联合授信、提升移动支付水平、推进跨区域公共信用信息共享、推进一体化绿色金融服务平台建设、推进一体化科技金融服务、建立金融信息共享合作机制等方面着手，不遗余力地投入长三角一体化建设，全力以赴打造“长三角自己的银行”。

冬去春来，一体化发展下的灵秀江南也焕发出勃勃生机。这一年，浦发银行建立了支持长三角一体化建设的联席会议机制及相应的议事规则，以推进总分行和分行间高效信息沟通；示范区内，浦发银行上海朱家角支行和苏州汾湖支行先后开业，为示范区客户提供特色化、差异化、多元化的金融服务搭建了更好的平台；积极投身长三角一体化金融创新，推出产城融合贷款，为区域基础设施互联互通、公共服务保障、绿色园区建设等提供支持，业务已在上海、苏州、杭州分别落地；发挥数字化先行优势，通过API技术与上海、苏州等地工商行政管理机构对接，满足示范区企业预约开户需求，提升普惠金融服务能力。

探索跨区域联合授信，金融服务“同城化”提速

跨区域联合授信试点是银行业服务长三角一体化的重要内容，有助于突破“玻璃门”，推动信贷资源优化配置，进一步降低区域企业融资成本，将长三角一体化、高质量的金融服务从设想变为现实。

根据长三角区域产业结构和金融需求特点，浦发银行出台了“长三角一体化授信业务方案专项授权”。也就是说，注册地在长三角区域内的企业，可打破以往只能在注册地银行贷款的限制，向长三角区域内浦发银行的任意一家经营机构申请贷款。

2020年6月，浦发银行上海分行联合杭州分行首次落地长三角一体化专项授权授信业务，实现了长三角区域授信业务的“同城化”。该企业是上市公司普利特集团在浙江嘉兴的一级子公司，受疫情影响，资金较为紧张。浦发银行上海分行、杭州分行的通力合作，十个工作日内就完成了异地企业开户、收集资料、评级、审批、放款的所有流程，成为“示范区金融16条”出台后，浦发银行跨区域联合授信的积极探索和率先示范，有力支持了长三角企业的跨区域经营和投融资便利。

此前，浦发银行已制定示范区对公开户驻点模式试点方案，切实提高企业工商注册、对公结算账户服务效率，将“最多跑一次”升级为“就近跑一次”。2020年5月12日，浦发银行落地示范区内首笔注册地和经营地均在异地的“双异地”企业开户业务。和以往相比在流程上做了诸多优化，例如考虑到企业实际需求，对于异地客户无法携带开户资料及印章至开户行办理手续的，可提供异地开户见证服务。

服务便利化的同时，浦发银行通过减免示范区内电子渠道对公行内资金汇划、对私行内异地存取款和转账汇款、电子渠道个人跨行汇款的手续费，以及统一区域内跨行ATM取款执行同城、异地统一收费标准，也让示范区内的企业与居民从“一体化”中获得更多实惠。

推进产城融合项目，建设青山绿水的长三角

长三角生态绿色一体化发展示范区建设的初衷之一，即率先探索将生态优势转化为经济社会发展优势，形成新发展格局。为建设绿色美丽的长三角，浦发银行优先支持绿色项目，绿色信贷资产规模不断提升。截至2020年末，长三角区域6家分行绿色信贷余额约1000亿元。

2020年6月15日，浦发银行参加长三角生态绿色一体化发展示范区开发者大会，并在会上签订《联动共建一体化绿色项目库 合力助推示范区绿色发展框架合作协议》，进一步加深了银政合作，积极推进产城融合项目。同时，结合监管政策动向，推出工业节能贷、绿色金融咨询等产品和服务。

2020年11月，浦发银行苏州分行为吴江区黎里镇元荡“美丽乡村群”项目发放项目贷款1.75亿元，支持区域内生态修复和湿地保护约400亩、田园风光建设约1000亩，以及村庄民房整治、景观绿化提升、道路及市政设施改造、河道水系清理等。同年10月，杭州分行通过理财资金投资嘉善县国有资产投资有限公司短融券1亿元。

此外，为进一步推动长三角一体化示范区土地资源整合及集约化利用，苏州分行已向“三优三保”项目发放贷款合计超过4000万元。

聚焦G60科创走廊重点领域，提供跨市场、跨类别、跨地域金融服务

长三角一体化示范区联通G60科创走廊，先进制造业和科创企业聚集，多元化金融服务需求旺盛。为此，浦发银行发力科技金融，结合长三角区域政策及市场需求，大力推进跨市场、跨类别、跨地域金融服务，支持科创企业成长。

聚焦长三角G60科创走廊七大重点领域企业，浦发银行发挥集团化综合经营优势，撮合股权资金。协同旗下国际投行浦银国际为某医药企业引入直投资金超过1亿元，以及并购贷款5000万美元；为某战略新兴行业客户撮合引入私募股权基金，丰富企业资本结构。

通过境内外联动，浦发银行为G60科创走廊重点企业提供结算、汇兑、融资、资金管理等各类跨境金融服务。例如，通过离岸平台为上海某医药企业发放海外银团贷款4000万美元；依托上海分行和苏州分行自贸联动机制，通过FTN账户为苏州某生物医药集团H股上市公司提供即期美元/港币结汇等值5000万美元、衍生品业务3000万美元；为苏州市某精密设备集团客户搭建自贸区全功能型资金池，满足企业资金跨境调拨需求，大幅提高了跨境资金使用效率。

此外，在探索知识产权质押融资方面，上海分行携手市知识产权服务中心、市技术交易服务中心三方合作发布“智汇赢”产品；苏州分行与相城金控推进“相知贷”、与吴中区共同推进“东吴贷二期”、与园区企业发展服务中心合作“知识贷”，等等。

在“银政担”合作与风险分担方面，浦发银行积极探索，与上海市担保中心、市就业促进中心签署合作协议，推进担保基金担保项下无还本续贷业务；苏州分行与20多家担保、保险公司合作开发信保贷、园科贷、昆科贷等多种风险分担类产品，风险分担比例逐步分层；杭州分行与多家担保公司合作推广责任共担制度，辖属金华分行入选金华市科技信贷业务合作银行，以“风险补偿资金+担保”新模式开展科技信贷业务。

“根植长三角，走向全世界”，早已将服务长三角的基因融入自身战略发展之中的浦发银行，也将继续深耕一体化示范区这块试验田，推动先行先试和金融创新发展，将上海主场优势延伸至整个长三角区域，成为助力长三角经济腾飞的一支硬核力量。

(责编：赵竹青、吕骞)