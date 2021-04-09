4月9日，“2021中国深圳数字经济高峰论坛——区块链赋能未来城市”专场活动在深圳龙华区召开。龙华区以区块链为核心技术自主创新的重要突破口，在论坛上揭牌成立了“深圳市龙华区区块链孵化器”“深圳市龙华区数字经济产业协会”，并与深圳腾讯数字经济有限公司、道一信息技术、趣链科技、德方智链等12家区块链孵化器企业现场进行了签约仪式，加快推进区块链先行试验区建设。

此次论坛由深圳市发展和改革委员会与中国信息通信研究院共同指导，深圳市龙华区人民政府和腾讯云联合主办，深圳市发展和改革委员会、龙华区以及腾讯公司相关领导出席并发表讲话。来自各界的专家学者、企业代表和投资机构人士齐聚一堂，分享各自关于区块链产业发展的新理论、新经验和新思路，为大力推动龙华区块链产业高质量发展出谋划策。

龙华区委书记王卫在致辞中指出，龙华作为深圳的产业大区、人口大区，具备发展数字经济的良好基础，又有数字化赋能经济发展、城市治理的强烈需求。目前正在全面打造数字经济、数字城区、数字治理“三位一体”的数字龙华，加快建设数字经济先行区、未来城市试验区、智慧治理示范区。

腾讯政务云副总裁王景田表示，希望深化与龙华区政府的合作，通过开放腾讯积累20多年的技术和生态优势，助力推动区块链和龙华经济社会深度融合，充分发挥区块链技术在技术突破、经济发展、改善民生、社会进步等方面的作用，全面助力龙华数字经济先行区建设。

业界大咖齐聚龙华，论道区块链产业发展

作为新一代信息技术的代表，区块链将迎来重要的政策机遇期。在全球范围内，区块链技术正在成为信息技术创新的热点领域，在我国，“数字中国”建设正在积极推进，区块链技术正在成为重要突破口。在此契机下，深圳龙华区邀请了诸多业界大咖，就区块链产业发展等问题进行深入探讨和交流。

对于如何利用区块链赋能产业发展的问题，中国工程院院士、清华大学教授郑纬民认为应该尽快研发一个自主可控且开放的区块链底层软件平台，即区块链操作系统，再基于此平台开发有区块链功能的应用系统。

欧洲科学院等三院院士、IEEE/IET Fellow张彦主要谈到了区块链与数字孪生对智慧城市和数字经济的影响。他认为，区块链与数字孪生在医疗保健、智慧家居、智能交通、智慧能源和智能制造等方面具有广泛的应用前景。

数字资产研究院学术与技术委员会主席朱嘉明主要就数字经济和区块链的新态势、新特征和新趋势进行了分享。他表示，数字经济加速复杂经济和确定性终结时代的来临，区块链则是处理复杂经济和不确定性经济的工具。

今年是“十四五”开局之年，中国信息通信研究院、云计算与大数据研究所副所长魏凯展望“十四五”区块链发展时谈到，“十四五”期间区块链产业将迎来创新发展机遇期，区块链将融合大数据、人工智能、物联网等技术，成为数字经济信任基础设施。

中国计算机学会区块链专委会主任斯雪明表示，区块链作为一项前沿性技术，从长远看，技术发展空间大，产业前景非常广阔，应用落地范围广。中山大学软件工程学院副院长郑子彬也持相同看法，他认为区块链支撑的价值网络潜力巨大，未来将成为数字经济的基础设施。

此外，来自学界、产业界和投资界的多位专家代表在圆桌论坛环节就如何利用区块链促进产业融合及产业升级和区块链未来城市场景的探索这两个议题进行了对话，深入交流在产业数字化、产业数字化、未来城市场景等领域的实践经验，并对数字经济的发展前景予以展望。

以区块链为重要突破口，龙华打造数字经济发展高地

龙华是深圳的电子信息产业大区，在工业互联网、区块链、人工智能、5G等智能制造领域已积累雄厚的产业基础。当前，龙华正全力打造数字经济先行区，明确了“一圈一区三廊”区域发展格局，并以区块链产业作为打造数字经济先行区的重要突破口，提出了打造百亿级区块链产业链群的目标。

2021年1月，龙华区政府正式印发块链产业发展专项政策，通过落户奖励、成长奖励、平台奖励等一系列扶持措施大力推进区块链技术创新和应用，促成相关企业落户龙华。目前首批10余家企业已成功入驻龙华，正在办理注册手续的企业有10余家，有明确意向入驻龙华的企业超过20家。

为进一步促进区块链相关产业的发展，当前，龙华区政府依托区内现有产业空间建设区块链孵化器，以保障区块链企业发展空间，提供各类公共服务，帮助企业度过创业期难关。此外，龙华区还成立了数字经济产业协会，旨在开展数字经济领域的学术交流、科技开发，促进数字文化、工业互联网、人工智能和5G等领域数字经济技术更好更快的产业化发展，推动产业内部成员之间合作。

龙华区发展和改革局副局长彭庆奇表示，龙华将继续携手区块链、人工智能、工业互联网等领域的数字经济企业，积极抢抓“双区建设”和“数字经济”重大历史发展机遇，高标准打造区块链孵化器，吸引培育一批优质企业和项目，探索区块链技术在更多领域的应用示范。

2020年7月，龙华区政府与腾讯就打造区块链先行试验区签订了战略合作协议，腾讯云区块链总经理李力在此次活动上表示，腾讯将围绕龙华“367”区块链产业生态体系,用3年左右时间,聚焦制约区块链发展的关键问题,大力开展改革创新、试点试验,为龙华打造数字经济先行区注入新动能,为粤港澳大湾区乃至全国区块链创新发展提供龙华经验、贡献龙华案例。

在深圳建设粤港澳大湾区、中国特色社会主义先行示范区“双区”的战略机遇驱动下，龙华正以区块链为重要突破口，聚焦区块链技术与经济社会发展的深度融合,完善区块链产业生态体系，打造数字经济发展高地。

(责编：赵竹青、吕骞)