人民网北京4月9日电 （赵竹青）据商务部监测，上周（3月29日至4月4日）全国食用农产品市场价格比前一周（下同）下降1.7%，生产资料市场价格上涨0.4%。

食用农产品市场：30种蔬菜平均批发价格每公斤4.92元，比前一周下降2.8%，其中豆角、冬瓜、大葱批发价格分别下降8.4%、8%和7.6%。6种水果平均批发价格与前一周持平，其中葡萄、香蕉、苹果批发价格分别上涨1.1%、0.9%和0.5%，梨和西瓜批发价格分别下跌1.8%和1.6%。肉类价格有所波动，其中猪肉批发价格每公斤34.03元，下降4.7%，羊肉、牛肉批发价格均上涨0.2%。禽产品价格略有波动，其中白条鸡批发价格上涨0.1%，鸡蛋批发价格下降0.8%。水产品价格有所上涨，其中草鱼、鲤鱼、鲢鱼批发价格分别上涨1.7%、1.2%和0.9%。粮油价格总体平稳，其中面粉批发价格下降0.5%，大米和豆油批发价格基本持平，菜籽油、花生油批发价格分别下降0.2%和0.1%。

生产资料市场：钢材价格小幅走高，其中普通中板、热轧带钢、槽钢、高速线材价格分别为每吨5096元、4926元、4917元和4845元，分别上涨2.9%、2.6%、2.2%和2.1%。煤炭价格有所上涨，其中动力煤、炼焦煤、二号无烟块煤价格分别为每吨613元、776元和940元，分别上涨1%、0.5%和0.3%。基础化学原料价格略有上涨，其中硫酸、纯碱、聚丙烯、甲醇价格分别上涨0.9%、0.4%、0.4%和0.1%。化肥价格稳中有涨，其中尿素价格上涨0.1%，三元复合肥价格与前一周基本持平。有色金属价格略有波动，其中铜、锌价格分别下降0.7%和0.1%，铝价上涨0.8%。橡胶价格稳中有降，其中天然橡胶价格下降0.6%，合成橡胶价格与前一周持平。成品油批发价格小幅下降，其中0号柴油、92号汽油、95号汽油价格分别下降2.2%、1.8%和1.8%。

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