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商务部：1-2月中国服务出口表现明显好于进口

2021年04月09日18:59 | 来源：人民网
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人民网北京4月9日电 （赵竹青）商务部新闻发言人高峰4月8日的例行新闻发布会上透露，今年前两个月我国服务贸易进出口总值7139.8亿元人民币，同比下降3.6%，服务出口表现明显好于进口，贸易逆差减少，知识密集型服务贸易占比提高。与2019年同期相比，服务进出口下降14.7%，其中出口增长14.7%，进口下降30.5%。按照美元计算，今年前两个月服务进出口1103.5亿美元，比2020年同期增长3.7%。其中，出口518.3亿美元，增长31.1%；进口585.2亿美元，下降12.5%。

高峰介绍，数据呈现出三大特点。一是服务出口同比增长超过20%。1-2月，我国服务出口3353.5亿元人民币，同比增长21.9%；进口3786.3亿元人民币，下降18.6%。服务出口增幅大于进口40.5个百分点，带动服务贸易逆差下降77.2%至432.8亿元，同比减少1468.8亿元。出口增长最快的领域是运输，增幅达到了93.9%。

二是知识密集型服务贸易占比提高。今年1-2月，我国知识密集型服务贸易出口3241.6亿元，增长17.2%，占服务进出口总额的比重达到了45.4%，提升了12.7个百分点。其中，知识密集型服务出口1826.1亿元，增长14.7%，占服务出口总额的比重为54.5%；出口增长较快的领域是金融服务、保险服务、电信计算机和信息服务，同比分别增长48.4%、39.6%和30.2%。知识密集型服务进口1415.4亿元，增长20.6%，占服务进口总额的比重为37.4%；进口增长较快的领域是金融服务、电信计算机和信息服务，同比分别增长57.3%和32.2%。

三是旅行服务进出口大幅下降。新冠肺炎疫情对旅行服务进出口的影响仍在继续。今年前两个月，我国旅行服务进出口1280.9亿元，下降50%，其中出口下降54.1%，进口下降49.6%，是导致今年服务进出口总体下降的主要因素。剔除旅行服务，今年1-2月我国服务进出口增长21.1%，其中出口增长29.1%，进口增长12.4%。

(责编：赵竹青、高雷)

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