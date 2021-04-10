一季度
自然灾害直接经济损失较近5年同期均值下降59%
2021年04月10日05:15 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京4月9日电 （记者邱超奕）记者从应急管理部获悉：一季度我国自然灾害灾情总体偏轻，以低温冷冻和雪灾、干旱灾害为主，各种自然灾害造成408.8万人次受灾，17人因灾死亡，近5200人次紧急转移安置；直接经济损失42.1亿元。与近5年同期均值相比，受灾人次、因灾死亡失踪人数、倒塌房屋数量和直接经济损失分别下降43%、72%、83%和59%。
一季度干旱灾害累计造成浙江、江西等地194.6万人受灾，直接经济损失8.1亿元。目前各地全力开展抗旱救灾。另据初步统计，一季度全国共发生森林火灾389起，受害森林面积约1916公顷，与2020年同比，森林火灾次数降低15.4%。
《 人民日报 》（ 2021年04月10日 02 版）
(责编：赵欣悦、杨光宇)
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