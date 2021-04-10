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物价保持平稳运行基础牢固（锐财经）

本报记者  孔德晨
2021年04月10日05:32 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　四月九日，消费者在河北省邯郸市永年区一家超市选购蔬菜。
　　胡高雷摄（人民视觉）

　　四月九日，市民在山东省青州市一家超市选购水果。
　　王继林摄（人民视觉）

　　4月9日，国家统计局发布数据，3月全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.4%，环比下降0.5%；全国工业生产者出厂价格指数（PPI）同比上涨4.4%，环比上涨1.6%。在连续两月落入负区间后，今年CPI同比涨幅首次“转正”。一季度，全国居民消费价格与去年同期持平。多位专家表示，随着国内消费继续恢复，物价保持相对稳定有保障。

　　CPI同比由降转升

　　3月份，全国居民消费价格同比上涨0.4%。其中，城市上涨0.5%，农村上涨0.4%；食品价格下降0.7%，非食品价格上涨0.7%；消费品价格上涨0.6%，服务价格上涨0.2%。

　　从环比看，受春节后需求季节性回落影响，CPI由上月上涨0.6%转为下降0.5%。其中，食品价格由上月上涨1.6%转为下降3.6%，影响CPI下降约0.71个百分点。

　　国家统计局城市司高级统计师董莉娟分析，由于天气转暖，鲜菜大量上市，价格由上月上涨1.8%转为下降14.5%；生猪生产持续恢复，猪肉价格在3月份同比、环比均出现两位数下降，环比下降10.9%，降幅比上月扩大7.8个百分点，同比下降18.4%，降幅扩大3.5个百分点；春节后消费需求有所回落，牛肉、羊肉、鸡肉、鸭肉、水产品和鲜果价格均由涨转降，降幅在0.2%-1.7%之间。

　　中国国际经济交流中心经济研究部副部长、研究员刘向东指出，当前国内生猪产能已经逐渐恢复，预计猪肉价格保持相对稳定是有保障的。“3月份CPI同比增速略有回升，但仍处于较低水平，尚未出现通胀迹象。”

　　董莉娟介绍，据测算，在3月份0.4%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为-0.6个百分点，比上月收窄1.2个百分点，新涨价影响约为1.0个百分点。扣除食品和能源价格的核心CPI同比由上月持平转为上涨0.3%，一季度核心CPI与去年同期持平。

　　PPI上涨是阶段性的

　　近期，国际大宗商品价格涨幅较大，通胀预期持续上行，引发市场对输入性通胀压力增加的担忧。

　　董莉娟介绍，受国际大宗商品价格上涨等因素影响，PPI环比上涨1.6%，涨幅比上月扩大0.8个百分点。其中，生产资料价格上涨2.0%，涨幅扩大0.9个百分点；生活资料价格由上月持平转为上涨0.2%。调查的40个工业行业中，价格上涨的有30个，上涨面达75%，下降的6个，持平的4个。

　　“国际原油价格持续上行，带动国内石油相关行业价格涨幅扩大，其中石油和天然气开采业价格上涨9.8%。”董莉娟表示，除此之外，近期国际市场铜、铝等有色金属价格上涨较多，推动国内有色金属冶炼和压延加工业价格上涨4.5%，涨幅扩大3.0个百分点。

　　“从当前看，国际油价的走势主要受全球经济恢复的影响，油价的上涨将会给国内相关行业造成输入性成本压力，抬高其生产运营的成本。”刘向东说。

　　当前，中国经济已经深度融入全球经济，物价走势客观上会受到外部因素影响。商务部研究院区域经济合作研究中心主任张建平认为，全球流动性宽裕和国际大宗商品价格上涨可能通过贸易、金融等渠道向国内传导，但这种传导影响总体上是有限的、可控的。

　　近日，国家发改委发布通知，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自3月31日起，国内汽、柴油价格每吨分别降低225元和220元。国家发改委价格司副司长彭绍宗表示：“总体判断此轮生产资料价格上涨是阶段性的，预计全年PPI呈‘两头低、中间高’的走势，下半年将有所回落。”

　　物价稳定有保障

　　一季度，全国居民消费价格与去年同期持平。未来CPI走势怎么看？

　　张建平指出，对物价影响较大的猪肉价格将趋稳。随着新增的生猪产能陆续兑现为猪肉产量，猪肉供应最紧张的时期已经过去，后期供需关系将会持续改善。下半年，生猪出栏和猪肉供应将逐步恢复到正常年景水平。

　　“一季度全国居民消费价格相对较低，但考虑到输入性通胀的影响，预计二季度居民消费价格温和上涨，主要是翘尾因素影响加大，而新涨价因素也有所抬升。”刘向东指出，中国经济韧性强、活力足，工农业产品市场供给充足，服务业发展迅速，物价保持平稳运行的基础牢固。

　　国家发改委表示，从后期走势看，中国统筹疫情防控和经济社会发展取得重大成果，国内产业循环、市场循环、供求循环在明显加快，有利于物价平稳运行的因素不断增多增强，预计今年CPI将呈现“前低后稳”的走势。

　　“未来，在稳定物价方面还需从供需双向角度进行调节。”刘向东说，“一方面是有序引导市场需求，另一方面是有效增加供给，同时发挥好储备和库存的稳定价格的调节作用，让物价保持稳定。”

(责编：杨光宇、赵欣悦)

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