本报北京4月9日电 （记者寇江泽）9日，记者从全面推行林长制工作视频会议上获悉，各地积极推动林长制各项工作落实。目前，安徽、江西、山东、重庆、海南、山西、贵州、福建、新疆、北京等10个省（区、市）已在全域推行林长制。

为扎实有效地推动工作开展，国家林草局成立了林长制工作领导小组及办公室，印发《国家林草局贯彻落实〈关于全面推行林长制的意见〉实施方案》，进一步细化对省级总林长的考核内容，包括森林覆盖率、森林蓄积量等主要指标以及生态保护修复、支持保障政策等主要任务。国家林草局将根据各地资源禀赋的不同，把各项指标和任务分解下去，按年度和任期实施考核。

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