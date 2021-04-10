本报北京4月9日电 （记者王俊岭）8日，商务部召开例行新闻发布会，介绍了近期对外开放领域的最新进展。

商务部新闻发言人高峰表示，2017年4月挂牌的辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川、陕西这7个自贸试验区已经成立满4年。4年来，这些自贸试验区锐意进取、勇于突破，取得了突出的成绩。截至目前，7个自贸试验区总体方案确定的1055项试点任务已基本实施，累计向全国复制推广了150多项制度创新的成果，7省市向自贸试验区下放了1100多项省级权限，有效发挥了改革开放“试验田”的作用，也实现了在更大范围进行改革创新实践和探索、进一步推动构建全方位对外开放新格局的设立初衷。

“从整体建设的成效来看，7个自贸试验区深入贯彻党中央、国务院决策部署，坚持以制度创新为核心，以可复制可推广为基本要求，立足各自的战略定位和特色优势，在提高贸易投资自由化便利化水平、推进‘放管服’改革、聚焦优势产业链开放发展、服务国家重大战略等方面取得了突出成效。”高峰说。

其中，辽宁自贸试验区在国资国企改革、产业转型升级等方面进行了积极的探索；浙江自贸试验区聚焦油气全产业链开放发展，已集聚油气企业7500多家，2020年船用燃料油供应同比增长了15.1%，油气吞吐量达到了1.27亿吨；河南自贸试验区推动空中、陆上、网上、海上四条丝路建设全面展开，2020年跨境电商交易额达到了1745亿元，同比增长了10.4%；湖北自贸试验区克服新冠肺炎疫情严重冲击，大力推动生物医药等新兴行业产品出口，2020年外贸同比增长了3.1%；重庆、四川自贸试验区联合推动多式联运“一单制”改革，推进铁路运单物权化创新，探索陆上贸易的新规则；陕西自贸试验区与“一带一路”沿线国家交流日益密切，积极促进贸易畅通、文化沟通、民心相通。

在商务部研究院国际市场研究所副所长白明看来，过去几年，自贸试验区建设总体达到预期，发展质量较高，不仅对招商引资、增强市场主体活力起到了重要的助推作用，而且形成了一大批制度创新成果。未来，要持续深入探索，敢于试错、容错，激发出更大的创新潜能。

高峰表示，下一步，商务部将继续会同有关部门和地方，积极支持自贸试验区立足战略定位和特色优势深入开展制度创新，形成更多可复制、可推广的制度创新成果，促进国内国际市场相通、产业相融、创新相促、规则相连的良性循环，为构建新发展格局探索路径、积累经验，作出新的贡献。

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