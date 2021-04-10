本报北京4月9日电 （张惠荣）由工业和信息化部工业文化发展中心与航拍网共建及行业组织支持的无人机人工智能发展研究院日前在京成立。

工信部工业文化发展中心主任罗民表示，无人机作为新兴产业之一，近年来技术快速迭代升级，应用领域不断拓展，市场需求持续攀升，产业规模加速增长。研究院成立后，将致力聚集行业资源，创新运作机制，打造新型研究机构，实施研究与市场“双轮”驱动，助力我国民用无人机从单体创新跨越到联合创新以及共建生态集群，为制造强国建设做出积极贡献。

据悉，研究院将邀请更多行业专家、学者与企业代表加入其中，深入交流，贡献智慧，凝聚共识，以研究为纽带实施共建，推动现代无人机创新和先进空天科技产业高质量发展。

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