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首届北京森林城市艺术节开幕

朱松梅
2021年04月10日09:03 | 来源：北京日报
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原标题：首届北京森林城市艺术节开幕

　　昨天，“未来可栖·2021首届北京森林城市艺术节”在朝阳区将府公园开幕。 本报记者 程功摄

　　昨天，“未来可栖·2021首届北京森林城市艺术节”在将府公园开幕。从即日起至5月5日，朝阳区坝河沿线的将府公园、丽都商圈及郎园station文创园将携手联动，为市民带来自然和文艺的享受。

　　昨天傍晚，记者走进将府公园，丁香花气息扑面而来。顺着小径蜿蜒前行，大片二月兰在杨林中铺展开来——这种紫色花朵正是将府公园最迷人的所在，花期将持续到5月中旬。

　　一张张巨幅照片悬在花海之上，画面上有啄食的翠鸟、戏水的鸳鸯……影像艺术展正是本次艺术节的核心环节，主要展示本地鸟类、植被的相关影像，呈现生态之美。

　　北京森林城市艺术节以坝河为轴线，沿岸丽都商街、将府公园、郎园station文创园等地标联动，共安排七个主题，30余项艺术文化活动，包括影像艺术展、图书市集、童子军营地、户外课堂、定向越野等。此外，艺术节还将汇集20余个品牌的近百种新品，多个品牌首店集中亮相。

　　厚实的生态家底，是朝阳区将台乡主办这场森林艺术节的底气。“一绿”试点乡建设实施以来，将台乡共腾退土地142万平方米，其中约有110万平方米土地“留白增绿”。截至目前，全乡绿化总面积达527公顷，乡域绿地覆盖率达46%。

　　“五一”期间，林间将搭建起艺术装置舞台，届时，民谣吉他、尤克里里琴、手风琴、口琴、小提琴、手鼓等乐器将在花海树林间奏响，给市民带来惬意的体验。

(责编：杨迪、崔元苑)

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