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第九届中国电子信息博览会在深圳开幕

2021年04月10日09:22 | 来源：中国新闻网
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原标题：第九届中国电子信息博览会在深圳开幕

4月9日，第九届中国电子信息博览会在深圳会展中心开幕。本届博览会以“创新驱动高质量发展”为主题，展示5G、集成电路、人工智能、超高清显示、智能制造、智慧家庭等新一代信息通信技术的最新成果和未来发展趋势。

本届博览会共设置九大展馆、20个专业展区，全方位呈现了包括智慧家庭、5G+物联网、智能网联汽车、网信产业、工业互联网、集成电路、新型显示、大数据存储、基础电子元器件等代表电子信息产业未来发展的核心内容。展会面积10万多平方米，展商1500多家，比上届增加300余家。

深圳市市长陈如桂表示，深圳作为全球电子信息产业的研发、制造、出口的重要基地，积极推动产业数字化、数字产业化，大力发展数字制造、智能制造、高端制造，发展工业互联网，努力打造国际一流的智慧城市，加快建设数字经济、数字社会、数字政府，全面推动电子信息产业迭代升级，着力以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式的变革，促进经济社会高质量发展。

去年，深圳地区生产总值约2.8万亿元人民币(下同)，比上年增长3.1%，以战略新兴产业为代表的新经济占深圳GDP的比重超过60%，特别是电子信息产业已经成为引领深圳经济高质量发展的重要引擎。目前，深圳的电子信息产业规模约占全球的十分之一，占全国的五分之一，去年深圳率先在全球实现了5G独立组网全覆盖，这将推动更多技术创新、产业创新、应用创新和服务创新，为未来发展增添新的动力。

工业和信息化部电子信息司司长乔跃山表示，2020年，全国规模以上电子信息制造业增加值同比增长7.7%，高于规上工业增加值增速4.9个百分点，实现营业收入12.1万亿元，同比增长8.3%，占工业营业收入比重达到11.4%，产业地位不断凸显。同时，在集成电路、新型显示、5G、人工智能等领域，技术创新密集涌现，超高清视频、虚拟现实、先进计算等领域发展步伐进一步加快，信息技术与实体经济的融合提升。

博览会现场，创维展区展出最新的5G+智能人居系统、5G+8K全产业链、88英寸8K OLED电视、首台OLED变形电视、4K OLED显示器系列、冰丝蓝全套智能家电等5G、AI技术的运用赋能创新科技成果。

展会期间还将举办50多场技术峰会和行业研讨会，内容涵盖5G、工业互联网、物联网、车联网、智慧生活、信息技术创新应用、显示技术、大数据技术、基础电子和IC等产业前沿热点话题。(陈文 马熙茹)

(责编：董童、杨迪)

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