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3月汽车出口量再次刷新历史纪录

2021年04月10日09:27 | 来源：北京日报
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原标题：3月汽车出口量再次刷新历史纪录

　　中国汽车工业协会发布最新数据显示，今年3月，全国汽车产业继续保持较好发展态势，产销分别达到246.2万辆和252.6万辆，环比增长63.9%和73.6%，同比增长71.6%和74.9%；新能源产销和出口量再次刷新当月历史纪录。

　　由于2020年3月基数较低，各类车型产销均在今年3月呈现同比大幅增长。但与2019年3月数据对比，3月全国汽车产销量下降，且降幅进一步扩大。中汽协分析称，在市场消费恢复情况向好的背景下，下降或与芯片供应问题有关。

　　今年1至3月，全国汽车产销分别达到635.2万辆和648.4万辆，同比增长81.7%和75.6%，增幅比1至2月分别收窄7.2%和0.6%。与2019年1至3月数据相比，汽车产销分别增长0.3%和1.8%，增幅较1至2月相比分别收窄2.6%和0.9%。

　　从细分车型来看，受国六标准切换、治超治限、基建项目启动等因素拉动，货车和商用车产销量再创历史新高。值得注意的是，1至3月皮卡产销量高于商用车及货车平均水平，分别达到14.0万辆和14.1万辆，同比分别增长1.1倍和1倍。

　　今年3月，新能源汽车产销分别达到21.6万辆和22.6万辆，环比增长74.9%和110%，同比增长2.5倍和2.4倍，继续刷新当月历史产销纪录。今年1至3月，新能源汽车产销分别完成53.3万辆和51.5万辆，同比分别增长3.2倍和2.8倍。其中纯电动汽车和插电式混合动力汽车产销环比和同比均呈快速增长。

　　3月汽车企业出口数据继续刷新当月历史纪录，达到13.2万辆，环比增长26.5%，同比增长45.5%。其中，乘用车本月出口9.9万辆，环比增长28.8%，同比增长45.3%；商用车出口3.3万辆，环比增长19.9%，同比增长46.2%。1至3月，汽车企业出口35.7万辆，同比增长74.6%。（实习记者 杨天悦）

(责编：董童、杨迪)

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