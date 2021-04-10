原标题：一季度国家铁路发送货物9.2亿吨

记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，今年一季度，国家铁路发送货物9.2亿吨，同比增加9880万吨、增长12%。铁路货运量持续强劲增长，有效保障了国计民生重点物资运输，维护了国内国际供应链稳定畅通，为国民经济平稳运行和人民群众生产生活需要提供了可靠支撑，也为“碳达峰、碳中和”作出积极贡献。

据国铁集团货运部负责人介绍，铁路部门加强货运组织，提升运输效率和服务品质，积极承接“公转铁”货源，较好地满足了货运市场需求。扩充货物运输能力，用好高铁成网释放的货运能力，优化运输组织，增开货物列车，国家铁路日均装车16.89万车，同比增加21054万车、增长14.2%。保障重点物资运输，针对极寒天气，实施电煤保供行动，加大万吨列车开行力度，浩吉、大秦、唐包、瓦日铁路运量同比分别增长175%、30%、78%、63%，国家铁路煤炭、电煤日均装车8.2万车和5.5万车，均创历史新高，铁路直供电厂煤炭可耗天数稳定在12天以上。加强国际联运组织，充分发挥中欧班列战略通道作用，持续实施口岸扩能增效工程，与国外铁路部门密切合作，确保国际供应链稳定畅通，中欧班列开行3345列、发送31.7万标箱，同比分别增长70%、79%。提升服务效率品质，主动对接企业客户，与1600家企业签订年度互保运量26.56亿吨。（记者 刘静）

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