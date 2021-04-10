记者 王宝会

原标题：消费金融告别赚“快钱”

近日，各大持牌消费金融公司陆续公布2020年业绩报告，记者从中分析发现，由于新冠肺炎疫情等因素影响，消费金融行业增长放缓，不良率、投诉率增多。同时，由于消费新业态新模式的迅速发展，持牌消费金融公司、小额贷款公司、分期购物平台、互联网电商平台等纷纷加入消费金融领域，赛道已拥挤，竞争加剧。

苏宁金融研究院副院长薛洪言接受经济日报记者采访时表示，消费金融行业的快速增长期已过。接下来的增长空间，更多的来自存量置换。一方面是个人住房贷款占比下降释放一些空间，另一方面则是GDP持续增长从分母侧释放一些空间。但无论哪一方，都是缓慢、渐进的过程。在这个阶段，竞争将更加激烈。

“即便是龙头企业，也要经历一段相对痛苦的以价换量阶段，通过向平台方、借款人、资金方等让利来保持市场份额，净资产收益率等盈利指标会出现明显恶化。”薛洪言表示，消费金融进入分化阶段，这是长期投资者夯实基础、前瞻布局的机会，但也需要降低预期，慢慢耕耘。而投机主义者基本可以离场了，要赚快钱已难上加难。

招联金融首席研究员董希淼表示，目前，监管对不同评级的消费金融公司采取不同的监管措施，有助于奖优罚劣，体现了差异化监管原则和方向。从评级要素看，公司治理与内控、风险管理两项权重合计达63%，突出了对公司治理和风险管理的重视，契合消费金融公司实际情况，具有较强的针对性和导向性。

经过10余年的发展，尤其是近几年互联网科技的加持，目前，消费金融行业逐步迈入成熟阶段。持牌公司中行业巨头有捷信、招联、马上等消费金融公司，有的正在启动上市计划。《中国消费金融公司发展报告（2020）》显示，截至2020年6月末，消费金融公司已发展到26家，注册资本433.4亿元，资产规模4861.5亿元，贷款余额4686.1亿元，服务客户数1.4亿人。消费金融这条赛道参与者渐多，资产规模庞大。在审慎合规经营思路的发展下，消费金融行业规模稳步增长，将逐渐走上高质量发展之路。

与此同时，监管层不断强调加大不良贷款的管理与处置力度。规范发展消费金融的目的是要促进行业健康可持续发展、强化金融消费者权益保护，精耕细作替代粗放发展。

消费金融作为强监管行业，其发展程度深受监管政策导向影响。“十四五”规划明确提出，规范发展消费信贷。未来三五年，在消费金融监管趋严的总基调下，消费金融必须精耕细作，满足城乡居民多层次多样化消费需求。

薛洪言表示，随着消费金融行业从普遍受益阶段进入分化阶段，消费金融机构需持续提升综合竞争力，以降本增效为抓手，不断发掘内生潜力，以稳为主，放弃对规模的非理性预期。同时，要积极开辟“缝隙”业务，如高难度的场景分期业务，与银行机构进行差异化竞争。

“再好的行业也有差企业，再差的行业也可能有好企业。站在投资视角，行业仅有参考价值，终究还是企业的商业模式定乾坤。”薛洪言表示，当行业变得竞争激烈时，投资者必须放弃那种撒胡椒面的投资法，着眼于企业自身的成长性和竞争力。

具体来讲，薛洪言认为，在获客引流方面，广告推广、助贷等业务模式将全面规范，在准入上更加严格，从源头截住非持牌机构，在模式层面强调“实质重于形式”，通过业务穿透来界定各方权属，消除潜在的套利空间；在产品结构方面，压降高息现金贷产品，持续扩大场景消费贷占比，鼓励金融机构在家政、托幼、教育、文化、旅游、体育等方面创新消费贷产品；消费者保护方面，注重信息安全、数据授权，着重解决多头举债问题。

(责编：董童、杨迪)