消费金融告别赚“快钱”
近日，各大持牌消费金融公司陆续公布2020年业绩报告，记者从中分析发现，由于新冠肺炎疫情等因素影响，消费金融行业增长放缓，不良率、投诉率增多。同时，由于消费新业态新模式的迅速发展，持牌消费金融公司、小额贷款公司、分期购物平台、互联网电商平台等纷纷加入消费金融领域，赛道已拥挤，竞争加剧。
苏宁金融研究院副院长薛洪言接受经济日报记者采访时表示，消费金融行业的快速增长期已过。接下来的增长空间，更多的来自存量置换。一方面是个人住房贷款占比下降释放一些空间，另一方面则是GDP持续增长从分母侧释放一些空间。但无论哪一方，都是缓慢、渐进的过程。在这个阶段，竞争将更加激烈。
“即便是龙头企业，也要经历一段相对痛苦的以价换量阶段，通过向平台方、借款人、资金方等让利来保持市场份额，净资产收益率等盈利指标会出现明显恶化。”薛洪言表示，消费金融进入分化阶段，这是长期投资者夯实基础、前瞻布局的机会，但也需要降低预期，慢慢耕耘。而投机主义者基本可以离场了，要赚快钱已难上加难。
招联金融首席研究员董希淼表示，目前，监管对不同评级的消费金融公司采取不同的监管措施，有助于奖优罚劣，体现了差异化监管原则和方向。从评级要素看，公司治理与内控、风险管理两项权重合计达63%，突出了对公司治理和风险管理的重视，契合消费金融公司实际情况，具有较强的针对性和导向性。
经过10余年的发展，尤其是近几年互联网科技的加持，目前，消费金融行业逐步迈入成熟阶段。持牌公司中行业巨头有捷信、招联、马上等消费金融公司，有的正在启动上市计划。《中国消费金融公司发展报告（2020）》显示，截至2020年6月末，消费金融公司已发展到26家，注册资本433.4亿元，资产规模4861.5亿元，贷款余额4686.1亿元，服务客户数1.4亿人。消费金融这条赛道参与者渐多，资产规模庞大。在审慎合规经营思路的发展下，消费金融行业规模稳步增长，将逐渐走上高质量发展之路。
与此同时，监管层不断强调加大不良贷款的管理与处置力度。规范发展消费金融的目的是要促进行业健康可持续发展、强化金融消费者权益保护，精耕细作替代粗放发展。
消费金融作为强监管行业，其发展程度深受监管政策导向影响。“十四五”规划明确提出，规范发展消费信贷。未来三五年，在消费金融监管趋严的总基调下，消费金融必须精耕细作，满足城乡居民多层次多样化消费需求。
薛洪言表示，随着消费金融行业从普遍受益阶段进入分化阶段，消费金融机构需持续提升综合竞争力，以降本增效为抓手，不断发掘内生潜力，以稳为主，放弃对规模的非理性预期。同时，要积极开辟“缝隙”业务，如高难度的场景分期业务，与银行机构进行差异化竞争。
“再好的行业也有差企业，再差的行业也可能有好企业。站在投资视角，行业仅有参考价值，终究还是企业的商业模式定乾坤。”薛洪言表示，当行业变得竞争激烈时，投资者必须放弃那种撒胡椒面的投资法，着眼于企业自身的成长性和竞争力。
具体来讲，薛洪言认为，在获客引流方面，广告推广、助贷等业务模式将全面规范，在准入上更加严格，从源头截住非持牌机构，在模式层面强调“实质重于形式”，通过业务穿透来界定各方权属，消除潜在的套利空间；在产品结构方面，压降高息现金贷产品，持续扩大场景消费贷占比，鼓励金融机构在家政、托幼、教育、文化、旅游、体育等方面创新消费贷产品；消费者保护方面，注重信息安全、数据授权，着重解决多头举债问题。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 市场监管总局依法对阿里巴巴集团控股有限公司在中国境内网络零售平台服务市场实施"二选一"垄断行为作出行政处罚
- 国家市场监管总局官网截图 人民网北京4月10日电 （记者李楠桦）据市场监管总局消息，2020年12月，市场监管总局依据《反垄断法》对阿里巴巴集团控股有限公司（以下简称阿里巴巴集团）在中国境内网络零售平台服务市场滥用市场支配地位行为立案调查。 市场监管总局成立专案组，在扎实开展前期工作基础上，对阿里巴巴集团进行现场检查，调查询问相关人员，查阅复制有关文件资料，获取大量证据材料；对其他竞争性平台和平台内商家广泛开展调查取证；对本案证据材料进行深入核查和大数据分析；组织专家反复深入开展案件分析论证；多次听取阿里巴巴集团陈述意见，保障其合法权利。…
相关新闻
- 评论
- 关注