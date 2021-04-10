原标题：物价走势总体平稳

国家统计局4月9日发布的全国居民消费价格指数（CPI）和工业生产者出厂价格指数（PPI）显示，3月份CPI同比上涨0.4%，环比下降0.5%。PPI同比和环比涨幅均有所扩大，同比上涨4.4%，环比上涨1.6%。如何看待今年以来的物价形势？全年物价预计将有怎样的表现？就此话题，记者采访了有关专家学者。

居民消费势头良好

从同比看，由于翘尾负向影响大幅减弱，3月份CPI由上月下降0.2%转为上涨0.4%。

3月份，食品价格下降0.7%，降幅比上月扩大0.5个百分点，影响CPI下降约0.12个百分点。其中猪肉价格下降18.4%，降幅扩大3.5个百分点；鸡肉和鸭肉价格分别继续下降8.6%和2.6%，牛肉、羊肉、鸡蛋价格均继续上涨。

非食品价格由上月下降0.2%转为上涨0.7%，影响CPI上涨约0.56个百分点。其中，工业消费品价格上涨1.0%，为近一年来同比首次上涨。国家统计局城市司高级统计师董莉娟表示，这主要是汽油和柴油价格分别上涨11.9%和12.8%带动。服务价格由上月下降0.1%转为上涨0.2%。

“核心CPI同比已经回到正增长区间，折射出当前居民消费保持良好恢复势头。”中国宏观经济研究院市场与价格研究所主任郭丽岩说。

从环比看，受春节后需求季节性回落影响，CPI由上月上涨0.6%转为下降0.5%。其中，食品价格由上月上涨1.6%转为下降3.6%，影响CPI下降约0.71个百分点。非食品中，工业消费品价格上涨0.7%，影响CPI上涨约0.22个百分点。

郭丽岩认为，CPI环比由涨转跌，主要是由于食品价格明显回落。工业消费品价格对CPI环比走势有一定推升作用，主要是国际油价上涨带动国内汽油、柴油价格环比分别上涨6.6%和7.3%。服务价格环比有涨有跌、总体持平。

大宗商品价格上涨

3月份PPI同比、环比涨幅均有所扩大。

3月份PPI同比上涨4.4%，涨幅比上月扩大2.7个百分点。其中，生产资料价格上涨5.8%，涨幅扩大3.5个百分点；生活资料价格由上月下降0.2%转为上涨0.1%。主要行业中，价格涨幅扩大的包括：黑色金属冶炼和压延加工业上涨21.5%，扩大7.4个百分点；有色金属冶炼和压延加工业上涨21.3%，扩大9.2个百分点。

董莉娟表示，据测算，在4.4%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为1.0个百分点，新涨价影响约为3.4个百分点。

“供需两端价格上升带动PPI同比涨幅扩大。”交通银行金融研究中心高级研究员刘学智表示，一方面，上游初级产品价格持续上涨，带动了工业输入端价格上升；另一方面，经济复苏带动终端需求改善，拉升工业产品价格。

受国际大宗商品价格上涨等影响，PPI环比上涨1.6%，涨幅比上月扩大0.8个百分点。其中，生产资料价格上涨2.0%，涨幅扩大0.9个百分点；生活资料价格由上月持平转为上涨0.2%。调查的40个工业行业中，价格上涨的有30个，上涨面达75%，下降的6个，持平的4个。

“从较长周期看，PPI走出了此前大约一年半的下跌期，今年一季度以来呈恢复性上涨态势。”郭丽岩认为，3月份PPI同比和环比涨幅比上月均有所扩大，主要是受国际大宗商品价格上涨等输入性因素、去年同期对比基数较低等技术性因素以及春季新开工等季节性因素影响，石油石化、黑色金属、有色金属等生产资料出厂价格涨势明显。

中国民生银行首席研究员温彬表示，3月PPI涨幅呈现加快趋势。一方面，去年PPI负增长形成了较低基数；另一方面，近期大宗商品价格上涨仍是带动PPI回升的主要因素。

利于物价平稳因素增多

“3月份，CPI和PPI走势总体平稳，基本符合预期。”郭丽岩表示，从后期走势看，我国统筹疫情防控和经济社会发展取得重大成果，国内产业循环、市场循环、供求循环明显加快，有利于物价平稳运行的因素不断增多增强。

温彬认为，3月PPI和CPI剪刀差进一步扩大至4个百分点，体现出上游生产价格向下游消费价格传导中还存在一定阻滞。下一阶段，随着基数回落以及涨价因素向下游传导，CPI有望稳步回升。受经济恢复需求回升、大宗商品价格上涨等多因素影响，PPI仍有进一步上涨压力。

据刘学智判断，预计二季度CPI和PPI涨幅都将扩大。经济将延续复苏态势，需求改善带动价格上升。由于猪肉价格趋于下降，CPI的涨幅相对缓和。受输入性价格上涨和终端需求带动的影响，PPI涨幅将较大，PPI年内高点或在二季度出现。

郭丽岩表示，食品和服务在CPI中占比高，且受国际因素影响较小，粮食供应充裕，蔬菜、水果价格将呈现季节性变化，猪肉价格随着生猪生产恢复逐渐回归正常水平，这些都是CPI平稳运行的“压舱石”。同时，工业消费品产能充足、供给充裕、市场竞争充分，价格有望保持基本平稳。预计今年CPI将呈现“前低后稳”的走势，全年物价调控目标能够顺利实现。（记者 熊丽）

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