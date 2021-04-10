本报记者 王崟欣

清晨，天还没亮，位于江苏苏州市城北西路上的沙县小吃店已蒸腾起热气。

6点多，店里迎来了第一拨客人。店主彭茂清挑起一团肉馅，折进薄面皮，手指翻转间，一粒扁肉便已成形。在沸水中滚三滚，再捞至熬制的高汤中，撒上葱花，一碗沙县特色小吃被端上了桌。“一天下来，营业额能超过4000元。”彭茂清说。

彭茂清的老家，福建省三明市沙县夏茂镇，有近3万名外出开店的沙县小吃店主。打拼10多年，彭茂清是沙县小吃产业发展的亲历者，也是受益者。

1999年，刚毕业的彭茂清原本没打算经营小吃，“不确定能不能赚钱”是当时他与一些沙县老乡的共同想法。

2000年，沙县开始发展以小吃业为支柱的第三产业，努力使之成为新的经济增长点，形成了干部带头、政策扶持、百姓走南闯北开小吃店的局面。

从一开始跟随父亲在福州做帮工，到独自赴深圳、武汉、南京、上海等地开店，彭茂清和不少老乡一样，用赚的钱在老家县城盖起了一幢三层楼房。

中午时分，走进彭茂清的店铺，10多平方米的店面座无虚席。店铺干净整洁。“原先可没有这么整洁。”彭茂清说，以前有些老乡的店面环境不好、服务跟不上、菜品少更新，被市场淘汰。

“消费市场的变化倒逼沙县小吃转型升级。”沙县小吃产业发展中心副主任张鑫介绍。一番调研后，2015年起，沙县县委和县政府牵头，依托沙县小吃集团，推进“标准化管理、连锁化经营、产业化发展”。

彭茂清重回沙县培训，学习经营管理。他的苏州加盟店改造完成后，第一个月营业额上涨了近50%。

如今，沙县小吃在各地已拥有门店8.8万家，年营业额500亿元以上，辐射带动就业超30万人。

今年3月，习近平总书记在福建考察时来到沙县夏茂镇俞邦村，在小吃摊边、特产店里、村民家门前，同乡亲们亲切交谈，详细了解沙县小吃发展现状和前景。习近平总书记指出，“沙县人走南闯北，把沙县小吃打造成了富民特色产业。乡村要振兴，因地制宜选择富民产业是关键。要抓住机遇、开阔眼界，适应市场需求，继续探索创新，在创造美好生活新征程上再领风骚。”

“20多年来，沙县县委领导班子一任接着一任干、一棒接着一棒跑，坚持把小吃业当作富民强县的重要工作来抓。如今，习近平总书记为沙县小吃发展指明了方向。”沙县县委书记杨兴忠表示，沙县一方面将继续倾力支持外出的小吃店主，另一方面围绕沙县小吃发展本地旅游，推动种植、加工等一、二产业融合发展，让沙县小吃带动全体沙县人民迈向更好的生活。

《 人民日报 》（ 2021年04月10日 01 版）

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