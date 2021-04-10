人民网北京4月10日电 （黄盛）近日，中国中小企业协会公布了今年一季度中国中小企业发展指数（SMEDI）及中小企业运行情况。数据显示，一季度中国中小企业发展指数为87.5，比去年四季度上升0.5点，连续4个季度保持上升趋势，处于去年一季度以来最高位。

中国中小企业发展指数运行图。中国中小企业协会供图

中小企业分行业指数全面上升

据中国中小企业协会公布数据，今年一季度中国中小企业分行业指数全面上升，分项指数6升2降。

在行业选取的过程中，依据国民经济各行业对GDP的贡献度，共选取了工业、建筑业、交通运输邮政仓储业、房地产业、批发零售业、社会服务业、信息传输计算机服务和软件业、住宿餐饮业等八大行业。这8个行业指数分别比上季度上升0.5、0.1、0.2、0.8、0.3、0.5、0.4和0.6点，但仍都处于景气临界值100以下，尚未完全恢复至疫情前水平。

2021年一季度八大行业总指数环比图。中国中小企业协会供图

另外，在分项指数中，宏观经济感受指数和资金指数继续上升、成本指数继续下降、劳动力指数由升转降，这四项指数均保持在景气临界值100以上；综合经营指数、市场指数、投入指数和效益指数仍处于景气临界值100以下，但均比上季度有所上升。

2021年一季度中国中小企业8个分项指数环比图。中国中小企业协会供图

企业信心进一步恢复，市场预期继续改善

中国中小企业协会分析称，当前部分企业生产经营困难依然较多，市场需求不足，中小微企业仍面临成本上升、资金偏紧、效益下降、拖欠账款、投资动力不足、劳动力供给偏弱等困难，中小企业发展指数仍低于2019年四季度5.2个点，低于2019年同期5.5个点，尚未完全恢复至疫情前的水平。

中国中小企业协会据此分析出中小企业一季度的运行情况：

一季度反映企业信心的宏观经济感受指数为101.8，比上季度上升0.4点，连续4个季度上升；在调查的8个行业中，宏观经济感受指数6升1平1降。这说明一季度中小企业信心继续改善。

一季度市场指数为79.3，比上季度上升1.0点，处于8个分项指数的次低位。所调查的8个行业中，7个行业国内订单指数和销售价格指数均上升，销售量指数8个行业均上升。这随着疫情防控成果巩固，如经济形势转好，供需两端回升，市场预期企稳向好。

一季度中国中小企业成本指数为117.3，比上季度下降0.9点，虽然仍处于8个分项指数的最高位，但已连续3个季度下降。这说明企业生产经营成本持续上升。

一季度资金指数为101.9，比上季度上升0.3点，高于景气临界值100。融资指数为89.3，与上季度持平；流动资金指数为86.3，上升0.5点，所调查的8个行业，5个行业融资指数和流动资金指数均回升。这说明中小微企业资金压力得到一定缓解。

一季度劳动力指数为105.4，比上季度下降0.1点，连续两个季度下降。其中，需求指数为99.8，上升0.6点；供应指数为110.9，下降1.0点。这与疫情及春节等因素带来的员工返乡、就地就近就业意愿增加、劳动力供给有所下降有关。

一季度投入指数为81.7，比上季度上升0.4点，连续4个季度上升。所调查的8个行业固定资产投资指数全面回升。这说明一季度企业投资信心有所恢复。

一季度效益指数为62.5，比上季度上升0.6点，仍为8个分项指数中的最低值，处于历史较低位。所调查的7个行业效益指数全面回升。这与生产稳步恢复、市场预期改善、政策支持力度等因素推动的中小企业效益提升有关，但中小企业成本压力制约效益改善的程度。

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