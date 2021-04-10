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国家林草局：争取到2021年底建立省、市、县、乡、村林长体系

2021年04月10日10:57 | 来源：人民网
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全面推行林长制工作视频会议现场。国家林业和草原局供图

人民网北京4月10日电 （记者余璐）9日，记者从全面推行林长制工作视频会议上获悉，各地深入贯彻中办、国办《关于全面推行林长制的意见》，积极推动林长制各项工作落实。目前，安徽、江西、山东、重庆、海南、山西、贵州、福建、新疆、北京等10个省（区、市）已在全域推行林长制，其中有9个省（区、市）由党委、政府主要负责同志双“挂帅”，其他省（区、市）也正在抓紧推动相关工作，争取到今年底全面建立省、市、县、乡、村等各级林长体系。

为扎实有效地推动工作开展，国家林草局成立了林长制工作领导小组及办公室，印发了《国家林草局贯彻落实〈关于全面推行林长制的意见〉实施方案》。根据《意见》要求，《实施方案》进一步细化了对省级总林长的考核内容，包括森林覆盖率、森林蓄积量、草原综合植被盖度、湿地保护率、可治理沙化土地面积等主要指标，以及生态保护修复，支持保障政策，监督执法体系和基层基础建设，重大案件、重大火灾、重大有害生物发生处置情况等主要任务。国家林草局将根据各地资源禀赋的不同，把各项指标和任务分解下去，按年度和任期实施考核。

会议指出，各地要加强组织领导，加快建立林长制工作机构，抓紧研究起草工作方案，提出年度工作任务和重大事项，争取在今年年底前全面建立林长制责任体系。已经推行林长制的地区，要在总结提升、规范完善上下功夫。各级林长办要当好党委、政府和林长的参谋助手，组织实施好日常工作。要加强督查考核，建立差异化、动态化、科学化考评体系，不搞“一刀切”。同时，要充分发挥协调沟通作用，统筹各部门和社会各方面的力量，聚焦林草资源保护管理的重点难点问题，逐项推动解决。要强化科技支撑，建立完善林草资源一张图，建设林长制智慧信息系统和工作平台。要加强基层基础建设，推行网格化、精细化管理，抓好对基层管护人员的培训，提升基层林长履职能力。要引导社会广泛参与，加大科普宣传力度，认真总结各地好经验好做法，在推深做实上下功夫。

会上，安徽、江西两省林长办及旌德县、资溪县林长分别介绍林长制实施情况，交流了经验做法。

(责编：董童、章斐然)

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