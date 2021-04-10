人民网记者 余璐

4月9日下午，中央第七生态环境保护督察组督察广西壮族自治区动员会在南宁召开。至此，第二轮第三批8个中央生态环境保护督察组全部实现督察进驻。

记者从生态环境部获悉，已组建的8个中央生态环境保护督察组，将分别对山西、辽宁、安徽、江西、河南、湖南、广西、云南8个省（区）开展为期约1个月的督察进驻工作。

今年是“十四五”开局之年，做好生态环境保护工作至关重要。第二轮第三批的中央生态环保督察有哪些要点值得关注？人民网记者为您一一梳理。

有力有序推进边督边改 严禁“一刀切”“滥问责”

记者注意到，为统筹做好常态化疫情防控和生态环保督察工作，落实“六稳”“六保”要求，3月30日，中央生态环境保护督察办公室专门致函上述8省（区），要求坚决贯彻落实中央决策部署，有力有序推进边督边改，禁止搞“一刀切”和“滥问责”，并简化督察接待安排，切实减轻基层负担。

该文件强调，有关省（区）严禁为应付督察采取紧急停工停业停产等简单粗暴行为，以及“一律关停”“先停再说”等敷衍应对做法。要坚持精准治污、科学治污、依法治污，对于生态环境问题的整改，要做到依法依规，统筹推进，按照问题的轻重缓急和难易程度，能马上解决的，要马上解决；一时解决不了的，要明确整改的目标、措施、时限和责任单位，督促各责任主体抓好落实。要给直接负责整改工作的单位和人员留足时间，禁止层层加码、级级提速。特别是对涉及民生的产业或领域，更要妥善处理、有序推进，坚决杜绝“一刀切”行为。对于采取“一刀切”方式消极应对督察的，督察组将严肃处理，发现一起、查处一起。

生态环境部相关负责人表示，有关省（区）在督察进驻期间，应把握工作节奏，突出工作重点，服务“六稳”“六保”，有力有序推进边督边改。对于督察组受理转办的群众信访举报问题，既要认真核实、坚决整改，切实解决群众反映突出的生态环境问题；也要依法依规、实事求是，做到一事一办、一厂一策，不搞“运动式”整改。

“对于督察中发现的企业生态环境问题，既要督促有关企业切实履行生态环境保护责任，严格整改要求，确保整改到位；也要注重精细化管理，分类施策，加强指导帮扶。对于历史遗留生态环境问题，既要坚持底线思维，严控环境风险，保障群众利益；也要统筹兼顾，合理安排，因地制宜采取措施，努力做到经济社会与生态环境共赢。”该负责人说。

督察围绕八个方面内容 重点关注长江黄河流域

记者梳理本次督察工作安排发现，长江大保护、黄河流域生态保护和高质量发展等重大战略部署的贯彻落实情况，被列为本次督察的重点内容。在此次督察进驻的省份中，安徽、江西、湖南、云南等省地处长江流域，山西、河南属于黄河流域。长江、黄河的生态保护和高质量发展成为人们关注的焦点。

“十四五”规划纲要指出，要坚持生态优先、绿色发展和共抓大保护、不搞大开发，协同推动生态环境保护和经济发展，打造人与自然和谐共生的美丽中国样板。持续推进生态环境突出问题整改，推动长江全流域按单元精细化分区管控。

同时，“十四五”规划纲要还提出，要扎实推进黄河流域生态保护和高质量发展，加大上游重点生态系统保护和修复力度，筑牢三江源“中华水塔”，提升甘南、若尔盖等区域水源涵养能力。开展汾渭平原等农业面源污染治理，清理整顿黄河岸线内工业企业，加强沿黄河城镇污水处理设施及配套管网建设。

生态环境部相关负责人表示，在“十四五”开局之年，首批中央生态环保督察重点聚焦长江黄河流域，彰显出中央生态环保督察紧盯国家重大发展战略落实，扎实推进区域高质量发展。

除此之外，记者了解到，本次还将重点督察其他七个方面内容，包括：中央领导同志有关生态环境保护重要指示批示件的办理情况；贯彻党的十九届五中全会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展情况；严格控制“两高”项目盲目上马，以及去产能“回头看”落实情况；重大环境污染、生态破坏、生态环境风险及处理情况；中央生态环境保护督察及“回头看”发现问题整改落实情况；对人民群众反映突出的生态环境问题立行立改情况；生态环境保护思想认识、责任落实等党政同责、一岗双责落实情况。

把督察作为重要契机 推动高质量发展

4月6日至9日，中央生态环境保护督察组分别在山西、辽宁、安徽、江西、河南、湖南、广西、云南召开督察进驻动员会。各督察组组长一致认为，中央生态环境保护督察是推动高质量发展的重大制度安排，这一批督察是“十四五”开局之年的首批督察，要深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，立足服务国家发展大局，坚持系统观念，坚持问题导向，坚持精准、科学、依法，统筹把握好督察方向和重点。

在8省（区）的督察进驻动员会上，各省（区）主要负责同志纷纷表示，将把本次督察作为推动高质量发展的重要契机，充分发挥生态环境保护的引导和倒逼作用，让绿色成为高质量发展的鲜明底色。

山西省委书记楼阳生指出，中央对山西进行第二轮生态环境保护督察，是对山西省生态文明建设和生态环境保护工作的再一次全面检验和全面推动。全省要深刻认识中央生态环境保护督察的政治性、严肃性、重要性，完整准确全面贯彻新发展理念，守好发展和生态两条底线，以生态环境保护督察为牵引，协同推进高质量发展与高标准保护，在加快美丽山西建设上迈出更加坚实的步伐。

辽宁省委书记张国清表示，开展中央生态环境保护督察，对辽宁省深入打好污染防治攻坚战，推进绿色低碳发展，必将起到有力的推动作用。辽宁省要把接受生态环境保护督察作为重大契机，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚定不移走高质量发展道路，加强生态环境保护、治理和修复，努力提升生态文明建设水平。

安徽省委书记李锦斌谈到，中央来皖开展生态环境保护督察，是对安徽坚持生态优先走高质量发展之路的有力助推，要坚持以督察为契机，打好污染防治攻坚战，推进绿色低碳高质量发展，完善生态文明建设体制机制，努力实现减污降碳协同效应，加快打造经济社会发展全面绿色转型区。

江西省委书记刘奇则表示，全省各地各部门要充分认识中央生态环境保护督察的重大意义，要以此次中央生态环境保护督察为重大契机，持续打好污染防治攻坚战，健全现代环境治理体系，纵深推进国家生态文明试验区建设，以更高标准打造美丽中国“江西样板”。

河南省委书记王国生指出，此次中央生态环境保护督察是对河南省生态环境保护工作的一次把脉问诊。河南省各级党委、政府和有关部门要深刻认识抓生态环境保护不仅是抓发展，而且是抓高质量发展，要坚决扛稳生态文明建设政治责任。要把准督察要求，在拉高标杆中做好服务保障，要坚决抓好整改，在标本兼治中全面提升生态文明建设水平。

湖南省委书记许达哲谈到，中央生态环境保护督察不仅是对生态文明建设和生态环境保护的“工作督察”，更是对贯彻党中央加强生态文明建设决策部署的“政治检阅”。湖南省要以中央生态环境保护督察为契机，加快建设生态强省，为实施“三高四新”战略、建设现代化新湖南筑牢生态底线。

广西壮族自治区党委书记鹿心社表示，全区各地各部门要进一步提高政治站位，切实把思想和行动统一到中央决策部署上来，支持好、配合好督察工作。要以配合督察为契机，深入贯彻落实“十四五”规划部署要求，加快推进生态文明建设和绿色发展。

云南省委书记阮成发则谈到，全省各地区各部门要深刻认识开展生态环境保护督察的重大意义，确保督察工作顺利推进，取得实实在在的效果。要坚持问题导向，抓好中央生态环境保护督察发现问题的整改落实，边督边改、立行立改。要以中央生态环境保护督察为契机，推动创建生态文明建设排头兵不断取得新进展。

第二轮第三批中央生态环境保护督察进驻一览表。人民网记者 余璐制图

据了解，此次督察过程中，中央生态环境保护督察组严肃纪律规矩，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持以人民为中心，认真贯彻落实《中央生态环境保护督察工作规定》要求。进驻期间，各督察组分别设立联系电话和邮政信箱，受理被督察对象生态环境保护方面的来信来电举报。

(责编：董童、章斐然)