人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

BOE（京东方）构建基于核心能力和产业价值链延展的多层战略布局

2021年04月10日17:08 | 来源：人民网
小字号

4月9日，第九届中国电子信息博览会（CITE 2021）在深圳会展中心开幕，BOE（京东方）集团副总裁、首席战略官齐铮应邀出席2021中国国际显示产业大会主旨论坛，并发表《创新驱动 共拓未来》主题演讲，分享BOE（京东方）面对数字化新机遇的全新物联网生态布局，以及对推动产业健康发展和企业数字化转型的思考与建议。

BOE（京东方）集团副总裁、首席战略官齐铮出席CITE论坛。京东方供图

齐铮表示，新冠疫情给全球政经格局和产业环境带来了诸多挑战和不确定性，但同时也加速了多种数字业态的旺盛需求。京东方在深入研究半导体显示及物联网市场发展趋势基础上，创新变革，构建基于核心能力和产业价值链延展的多层战略布局，确立了以半导体显示为核心，Mini LED、传感器及解决方案、智慧系统、智慧医工融合发展的“1+4+N”航母事业群，不断深化其在物联网细分应用市场的战略布局。

据了解，过去的一年，BOE（京东方）通过“四大核心转变”，向物联网转型战略目标实现了跨越式迈进。即业务布局上，从以显示与传感事业为主体向“1+4+N”航母事业群的转变；品牌形象上，逐渐从全球半导体显示龙头向全球物联网创新企业转变；运营管理体系上从矩阵式管控向“三横三纵”组织授权赋能型运营体系转变；企业规模上，正从千亿人民币向营收、市值双千亿美元目标大幅迈进。

齐铮表示，展望未来，时代变局加速而至，站在实体经济与数字经济融合发展的产业风口之上，BOE（京东方）持续将其在半导体显示产业的领先优势与5G、人工智能、大数据等新一代信息技术深度融合，始终秉承“开放两端，芯屏气/器和”物联网战略内核，以创新科技赋能应用场景，推动产业数字化、智能化转型升级，在实现企业跨越式发展的同时，推动全行业的数字化变革进程。

(责编：董童、杨迪)

分享让更多人看到

推荐阅读
“十四五”首批中央生态环保督察，哪些要点值得关注？
　　4月9日下午，中央第七生态环境保护督察组督察广西壮族自治区动员会在南宁召开。至此，第二轮第三批8个中央生态环境保护督察组全部实现督察进驻。…
2021年共和国部长义务植树活动在京举行
　　人民网北京4月10日电 （记者余璐）4月10日上午，2021年共和国部长义务植树活动在北京市大兴区礼贤镇临空区休闲公园举行。来自中共中央直属机关、中央国家机关各部门和北京市的122名部级领导干部参加义务植树活动。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部