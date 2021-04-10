4月9日，第九届中国电子信息博览会（CITE 2021）在深圳会展中心开幕，BOE（京东方）集团副总裁、首席战略官齐铮应邀出席2021中国国际显示产业大会主旨论坛，并发表《创新驱动 共拓未来》主题演讲，分享BOE（京东方）面对数字化新机遇的全新物联网生态布局，以及对推动产业健康发展和企业数字化转型的思考与建议。

BOE（京东方）集团副总裁、首席战略官齐铮出席CITE论坛。京东方供图

齐铮表示，新冠疫情给全球政经格局和产业环境带来了诸多挑战和不确定性，但同时也加速了多种数字业态的旺盛需求。京东方在深入研究半导体显示及物联网市场发展趋势基础上，创新变革，构建基于核心能力和产业价值链延展的多层战略布局，确立了以半导体显示为核心，Mini LED、传感器及解决方案、智慧系统、智慧医工融合发展的“1+4+N”航母事业群，不断深化其在物联网细分应用市场的战略布局。

据了解，过去的一年，BOE（京东方）通过“四大核心转变”，向物联网转型战略目标实现了跨越式迈进。即业务布局上，从以显示与传感事业为主体向“1+4+N”航母事业群的转变；品牌形象上，逐渐从全球半导体显示龙头向全球物联网创新企业转变；运营管理体系上从矩阵式管控向“三横三纵”组织授权赋能型运营体系转变；企业规模上，正从千亿人民币向营收、市值双千亿美元目标大幅迈进。

齐铮表示，展望未来，时代变局加速而至，站在实体经济与数字经济融合发展的产业风口之上，BOE（京东方）持续将其在半导体显示产业的领先优势与5G、人工智能、大数据等新一代信息技术深度融合，始终秉承“开放两端，芯屏气/器和”物联网战略内核，以创新科技赋能应用场景，推动产业数字化、智能化转型升级，在实现企业跨越式发展的同时，推动全行业的数字化变革进程。

(责编：董童、杨迪)