人民网北京4月10日电 （记者余璐）春风和煦，植树正当时。4月10日上午，2021年共和国部长义务植树活动在北京举行。来自中共中央直属机关、中央国家机关各部门和北京市的122名部级领导干部参加义务植树活动，共栽下白皮松、油松、银杏、栾树、国槐、西府海棠等1200株树苗。

植树造林是保护生态环境、建设美丽家园的重要举措。今年是全民义务植树开展40周年。40年来，我国森林覆盖率已由20世纪80年代初的12%提高到目前的23.04%，森林蓄积量由90.28亿立方米提高到175.6亿立方米，人工林面积稳居全球第一。

记者了解到，由全国绿化委员会、中共中央直属机关绿化委员会、中央国家机关绿化委员会、首都绿化委员会联合举办的共和国部长义务植树活动，自2002年起连年开展，至今已经是第20次，今年活动的主题为“履行植树义务，共建美丽中国”。

首都绿化办义务植树处副处长李涛在接受人民网记者采访时表示，今年是中国共产党建党100周年，同时也是共和国部长义务植树的20周年，共和国部长植树活动的意义是能够率先垂范，示范全国，能让全国人民都投入到美丽家园的建设当中来。

李涛倡议，一方面希望大家走出家门，投入到国土绿化事业当中来；另一方面，也希望大家作为一个宣传者，让人们都树立起植树造林、绿化祖国的责任意识，共同建设人与自然和谐共生的美丽家园。

数据显示，20年来，共和国部长义务植树活动累计有部级干部3351人次参加，共栽下树木39430株，共和国部长身体力行，持之以恒参加植树活动，为深入持久开展全民义务植树，形成推动生态文明建设的共识和合力发挥了积极作用。