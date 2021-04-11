本报记者 李心萍

“十四五”规划和2035年远景目标纲要明确提出，逐步延迟法定退休年龄。作为一项涉及社会方方面面的改革，可能带来哪些影响，记者采访了权威专家。

延迟退休，将坚持小步调整原则

有人认为，延迟退休意味着岗位减少，年轻人工作将更加难找。

对此，中国劳动和社会保障科学研究院副院长莫荣表示，静态看，延迟退休会对就业产生一定冲击。劳动力供给增加，自然腾退的岗位减少，短期内大龄劳动者、灵活就业人员将面临更大的竞争压力。“但这种冲击是有限的、可控的，不会挤压年轻人的就业机会。”

从劳动力供给端看，我国劳动年龄人口数量已连续8年下降，劳动参与率持续下降。“十四五”时期，我国人口老龄化进程仍将加剧，第二次出生高峰的人口（1962年至1972年）将进入老龄期，老年人口进一步增多，“一升一降”，在现有退休年龄政策不变的情况下，未来甚至可能会出现劳动力供给不足的情况。

从劳动力结构看，大龄劳动者与青年人就业岗位的替代性不强。“青年人的就业问题，更多取决于经济发展的结构优化和质量提升，能否提供足够的、与青年人就业能力、意愿相匹配的岗位。”莫荣说，随着我国高质量发展加快推进，特别是新技术、新业态、新模式大量涌现，经济发展带动就业的能力不断增长，青年就业有广阔空间。

“此外，延迟退休改革将坚持小步调整原则，若采取每年延迟几个月或者每几个月延迟1个月的方式，每年因延迟退休而多出来的劳动力不会太多，甚至会被每年减少的劳动力相抵消。所以，年轻人没必要过度担忧。”中国（海南）改革发展研究院院长迟福林说。

应加大对大龄劳动者就业的保障

迟福林介绍，我国按照以人民为中心的思想，实施就业优先的政策，已经建立了完善的就业政策和就业援助体系，对于大龄失业人员也有相应保障措施。

根据目前的失业保险制度，对参保缴费满1年、非因本人意愿中断就业的失业人员，可根据其参保缴费年限，发放不超过24个月的失业保险金；对领取失业保险金期满仍未就业且距法定退休年龄不足1年的人员，可继续发放失业保险金直至法定退休年龄；参加过失业保险的临近退休的大龄劳动者，可按规定享受基本生活保障，同时，对其应当缴纳的基本医疗保险费从失业保险基金中支付，个人不缴纳基本医疗保险费。

“面对日益突出的结构性矛盾，建议继续贯彻落实终身职业技能培训制度，深入推进职业技能提升行动，强化对大龄职工的岗位技能提升培训，多措并举提高大龄劳动者技能水平。”莫荣说。

“下一步应加大对大龄失业人员保障力度，助力延迟法定退休年龄改革。”莫荣说，例如，国家可通过税收减免等政策，鼓励各类用人单位吸纳就业困难人员；通过社会保险补贴、创业担保贷款及贴息等政策，鼓励个体劳动者灵活就业和自主创业。

中国人民大学教授曾湘泉则认为，大龄劳动者经过几十年的工作历练，有深厚的经验技术积累，在很多就业领域具有明显优势。因此不应该简单把大龄劳动力看作企业的成本和负担。“从国际经验看，延迟退休有利于提高大龄劳动者参与率，推动‘银发经济’发展，有助于提高年长劳动者的收入和消费能力，进而促进消费需求和就业增长，我国老年人力资源开发同样拥有广阔前景。”

延迟退休、持续缴费，将提高退休后养老金水平

莫荣介绍，目前，我国养老金待遇计发有很强的激励机制，退休时参保人员的基本养老金由基础养老金和个人账户养老金两部分组成。多缴费1年，退休时基础养老金提高1个百分点；晚退休1年，个人账户养老金计发月数减小、个人账户积累额多1年记账利率，月领取额增多；由于缴费和计发基数增加，待遇调整也会相应增加。

“延迟退休，继续工作、持续缴费，将会增加退休后的基本养老金水平。”莫荣说，工作期延长了，会增加个人劳动期间工资收入，总的看，是有利于个人的。

此外，延迟退休后，员工继续留在工作岗位，将无法回归家庭帮助子女带孩子，“生了孩子没人带”也成为社会热议的话题。

对此，迟福林坦言，受传统家庭文化影响，我国老年人在家庭照顾中发挥重要作用，尤其是在照顾隔代后代（孙辈）方面做了大量工作。但是延迟退休采取的是渐进式方式，节奏总体平缓，改革前期退休的人只延迟几个月，对家庭照料和育婴活动影响非常小。而对年轻一些的劳动者，离退休还有一段时间，有较为宽裕的时间来对家庭生活进行规划。

“我们建议相关部门在实施渐进式延迟法定退休年龄的同时，同步完善育婴托幼政策，促进家政服务业更加规范，入托更加方便，切实解决女职工生育后顾之忧。”迟福林说。

中国劳动和社会保障科学研究院院长金维刚认为，延迟退休不能“单兵突进”。延迟退休改革是一项系统工程，与之相关的配套政策和保障措施非常多，需要统筹谋划、协同推进。

《 人民日报 》（ 2021年04月11日 02 版）

(责编：连品洁、刘佳)