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重庆市巫山县安静村：红叶成产业 青山变金山

本报记者  王斌来  刘新吾  常碧罗
2021年04月11日08:33 | 来源：人民网－人民日报
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　　一片红叶，一把刻刀，36岁的谢天玉正在村里的工作室忙碌。刻成叶雕产品的巫山红叶，一枚能挣三五块钱。

　　谢天玉所在的安静村，坐落在重庆市巫山县双龙镇北部大山深处，曾是深度贫困村。那时候青壮年纷纷外出打工，安静村一度安静得很。全村曾有123户建档立卡贫困户，占比达17%。

　　驻村第一书记王涛来自重庆市文联，刚驻村时每天骑着摩托车在村里转，琢磨着怎么让村里富裕起来、热闹起来。

　　每年巫山红叶节是旅游旺季，可游客通常只在船上游，不怎么到山上来。节后，凋零的红叶随风飘落，成为当地人的柴火。

　　为何不将红叶做成叶雕，打造富民产业？说干就干，村里请来了文艺志愿者、剪纸传承人等，给村民们免费培训叶雕手艺，安静村逐渐热闹起来。

　　看到精美的叶雕作品，村民们惊叹不已：红叶上，农夫牵牛，牛耕着地，田园风光栩栩如生。谢天玉暗下决心：“我也要学！”

　　村民们热情高涨，听课的人越来越多。可因为刚刚起步、缺少经验，新的问题又出现了：红叶腐化褪色，叶子上都是霉点。王涛又请来了西南大学的植物学家。经过多次试验，终于研发出巫山红叶的防腐保色技术。历经种植、管护、采摘、选叶、清洗、晾晒、描画、压平、雕刻等工序，红叶化作各式图案。

　　2019年11月，村民赵本坤牵头筹建了巫山县鸿森雕刻有限公司，村民占股六成。没多久，安静村收到了第一笔订单，达1000件。此后开设网店、直播带货，让叶雕产品渐渐被更多人了解和喜爱。在重庆市举办的中国国际智能产业博览会上，1200张红叶书签作为伴手礼，被赠送给来自世界各地的嘉宾。

　　如今，安静村的叶雕文创产业链已渐成规模，年产值达25.6万元，全村2240人的生活都与叶雕产业关联起来。“一片红叶，象征着乡村振兴的希望。”王涛充满期待。

　　红叶成产业，青山变金山。2020年红叶节期间，巫山县接待游客108.1万人次，同比增长9.75%，带动旅游综合收入9.51亿元，同比增长5.93%。


　　《 人民日报 》（ 2021年04月11日 01 版）

(责编：连品洁、刘佳)

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